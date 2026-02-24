Enfermedades Actor de Corona de Lágrimas es diagnosticado con esta enfermedad a días de celebrar su cumpleaños Mauricio García Muela dio a conocer la enfermedad con la que fue diagnosticado a días de celebrar su cumpleaños 43. El actor de telenovelas mencionó que “no estaba preparado” para enfrenar “algo así”.



Mauricio García Muela, actor de telenovelas como Corona de Lágrimas y Vivir de Amor, fue diagnosticado con cáncer a días de celebrar su cumpleaños 43.

El actor informó sobre su estado de salud a través de Instagram, donde mencionó que “no estaba preparado” para enfrentar “algo así”.

“Hay momentos en la vida que llegan de ma***zo, que te mueven el piso y te dejan sin aire, de pronto todo cambia, ya no estás donde estabas hace un instante… A días de cumplir 43 años recibí una noticia que jamás pensé escuchar, me diagnosticaron cáncer testicular”, reveló el 23 de febrero.

“Si bien el cáncer lo vemos como algo posible, pero a la vez lejano, real pero no ajeno. Algo que no tiene espacio en nuestra historia… hasta que lo tiene. Las decisiones llegaron de golpe, no hubo pausa para pensar; diagnóstico, cirugía, laboratorios, estudios, información, patología, escenarios y en medio de todo, el silencio interno intentando comprender lo que estaba ocurriendo”, agregó.

Mauricio García acompañó su publicación de varias fotografías junto a su esposa, quien resaltó, “no ha soltado” su mano desde “el segundo” en que supo su diagnóstico de cáncer.

“Su fuerza y su apoyo ha sido fundamental, también el de mi familia y mis amigos que han estado presentes en cada momento de esta montaña rusa de emociones”.

Un cumpleaños “distinto” para Mauricio García

Tras hablar abiertamente sobre su diagnóstico de cáncer, Mauricio García Muela reconoció que su pasado cumpleaños “fue distinto, más consciente”. Asimismo, dejó claro que, aunque lo invade el miedo ante el panorama que enfrenta, no pierde la fe en que todo se resuelva de la mejor manera.

“Recordé que la vida es extremadamente poderosa. Que el miedo existe, pero no tiene la última palabra. Que la mente y el espíritu son aliados reales del tratamiento médico y que aquello que parece romperte puede hacerte más fuerte”, dijo.

“Claramente no estaba preparado para algo así, sin embargo, hoy me siento listo. Mi cuerpo resiente ya los efectos de las primeras quimios: pesadez, dolor de cabeza, sabor metálico, náusea, estómago revuelto… el agotamiento físico está presente, pero emocionalmente estoy firme, esto no me define, entiendo que el cambio será largo, pero también sé que es temporal y esto, también pasará”.

No pierde la esperanza

El actor de ‘Corona de Lágrimas’ dijo sentirse “afortunado” porque “aún siendo un cáncer que puede avanzar rápido y ser agresivo, también es de los más curables cuando se actúa a tiempo”.

“La medicina y estadísticas están a mi favor. Escuchar mi cuerpo hizo la diferencia, pero escucharlo de verdad. A veces el cuerpo susurra antes de gritar, y hay que atenderlo con honestidad”.

Mauricio García cerró su mensaje con una reflexión: no está solo y compartir su experiencia lo ha hecho sentirse “sostenido, querido y profundamente agradecido”.

“Hoy mi corazón está lleno de gratitud por los doctores que me han acompañado, por la medicina, la ciencia y por tener acceso a un tratamiento que me está ayudando a sanar. Me siento afortunado, calma y abrazado por el amor que me rodea”.