A sus 2 meses de vida, Mary la está pasando fenomenal en brazos de Enrique Iglesias

El cantautor espa˜nol Enrique Iglesias no tuvo que hablar y tampoco cantó: este domingo se limitó a compartir un corto video, protagonizado por Mary, la tercera y más pequeña de sus hijos. En menos de 1 hora, ese momento fue reproducido más de 1 millón de veces en Instagram, agradeciendo muchos de sus seguidores que compartiera tanta ternura durante esta cuarentena por el coronavirus.

A Mary, a quien Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentaron al mundo el pasado 13 de febrero, no se le había visto desde entonces. En ese momento, ambos se limitaron a compartir su nombre y la fecha de nacimiento, que fue el 30 de enero de este año.

Días antes fue Julio Iglesias Jr. quien confirmó que la niña había nacido , pero no reveló su nombre ni otros detalles.

Y cómo no han de estarlo. Este domingo, 5 de abril, el intérprete de Héroe 'bailó' con su pequeña Masha, quien parecía encantada al ritmo 'We Are Young', el éxito de la banda Fun (bajo estas líneas).