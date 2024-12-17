¿Conoces la hora de tu nacimiento? Así puedes descubrir qué signo zodiacal es tu ascendente
¿Te has sentido identificado con las descripciones de otros signos que no son tuyas? Esto se debe a que probablemente ese signo sea tu ascendente. Si aún no sabes cual es el tuyo, esta lista te lo dejará más claro. (También puedes leer aquí la razón por la cual no tienes pareja, de acuerdo con tu signo).
Para determinar tu ascendente necesitas conocer la hora en la que naciste, pues la primera constelación que se viera en el cielo a la hora de tu nacimiento es lo que lo define.
Aries
6:00 a.m. 8:00 a.m: Tu ascendente es Aries
8:00 a.m. 10:00 a.m: Tu ascendente es Tauro
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Géminis
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Leo
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Virgo
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Libra
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Escorpión
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Acuario
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Piscis
Tauro
6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Tauro
8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Géminis
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Leo
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Virgo
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Libra
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Escorpión
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Sagitario
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Acuario
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Piscis
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Aries
Géminis
6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Géminis
8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Cáncer
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Leo
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Virgo
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Libra
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Escorpión
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Sagitario
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Capricornio
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Acuario
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Piscis
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Aries
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Tauro
Cáncer
6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Cáncer
8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Leo
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Virgo
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Libra
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Escorpión
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Sagitario
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Capricornio
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Acuario
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Piscis
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Aries
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Tauro
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Géminis
Leo
6:00 a 8:00 am: Tu ascendente es Leo
8:00 a 10:00 am: Tu ascendente es Virgo
10:00 a 12:00 pm: Tu ascendente es Libra
12:00 pm a 2:00 pm: Tu ascendente es Escorpión
2:00 pm a 4:00 pm: Tu ascendente es Sagitario
4:00 pm a 6:00 pm: Tu ascendente es Capricornio
6:00 pm a 8:00 pm: Tu ascendente es Acuario
8:00 pm a 10:00 pm: Tu ascendente es Piscis
10:00 pm a 12:00 am: Tu ascendente es Aries
12:00 am a 2:00 am: Tu ascendente es Tauro
2:00 am a 4:00 am: Tu ascendente es Géminis
4:00 am a 6:00 am: Tu ascendente es Cáncer
Virgo
6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Virgo
8:00 a.m. 10:00 a.m: Tu ascendente es Libra
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Escorpión
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Sagitario
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Capricornio
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Acuario
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Piscis
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Aries
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Tauro
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Géminis
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Cáncer
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Leo
Libra
6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Libra
8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Sagitario
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Capricornio
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Acuario
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Piscis
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Aries
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Tauro
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Géminis
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Cáncer
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Leo
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Virgo
Escorpión
6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión
8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Capricornio
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Acuario
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Piscis
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Aries
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Tauro
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Géminis
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Cáncer
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Leo
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Virgo
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Libra
Sagitario
6:00 a.m. 8:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario
8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Acuario
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Piscis
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Aries
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Tauro
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Géminis
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Leo
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Virgo
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Libra
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión
Capricornio
6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio
8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Acuario
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Piscis
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Aries
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Tauro
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Géminis
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Leo
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Virgo
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Libra
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario
Acuario
6:00 a.m. 8:00 a.m: Tu ascendente es Acuario
8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Piscis
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Aries
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Tauro
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Géminis
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Leo
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Virgo
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Libra
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio
Piscis
6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Piscis
8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Aries
10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Tauro
12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Géminis
2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer
4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Leo
6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Virgo
8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Libra
10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión
12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario
2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio
4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Acuario
Ahora puede que entiendas un poco más de tu carácter si no te sientes como tu signo. También puede que tengas una mayor química personal con personas de ese signo.