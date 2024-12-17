¿Conoces la hora de tu nacimiento? Así puedes descubrir qué signo zodiacal es tu ascendente

Para determinar tu ascendente necesitas conocer la hora en la que naciste, pues la primera constelación que se viera en el cielo a la hora de tu nacimiento es lo que lo define.

Aries

6:00 a.m. 8:00 a.m: Tu ascendente es Aries

8:00 a.m. 10:00 a.m: Tu ascendente es Tauro

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Géminis

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Leo

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Virgo

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Libra

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Escorpión

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Acuario

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Piscis

Tauro

6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Tauro

8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Géminis

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Leo

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Virgo

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Libra

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Escorpión

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Sagitario

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Acuario

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Piscis

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Aries

Géminis

6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Géminis

8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Cáncer

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Leo

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Virgo

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Libra

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Escorpión

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Sagitario

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Capricornio

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Acuario

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Piscis

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Aries

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Tauro

Cáncer

6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Cáncer

8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Leo

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Virgo

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Libra

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Escorpión

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Sagitario

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Capricornio

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Acuario

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Piscis

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Aries

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Tauro

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Géminis

Leo

6:00 a 8:00 am: Tu ascendente es Leo

8:00 a 10:00 am: Tu ascendente es Virgo

10:00 a 12:00 pm: Tu ascendente es Libra

12:00 pm a 2:00 pm: Tu ascendente es Escorpión

2:00 pm a 4:00 pm: Tu ascendente es Sagitario

4:00 pm a 6:00 pm: Tu ascendente es Capricornio

6:00 pm a 8:00 pm: Tu ascendente es Acuario

8:00 pm a 10:00 pm: Tu ascendente es Piscis

10:00 pm a 12:00 am: Tu ascendente es Aries

12:00 am a 2:00 am: Tu ascendente es Tauro

2:00 am a 4:00 am: Tu ascendente es Géminis

4:00 am a 6:00 am: Tu ascendente es Cáncer

Virgo

6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Virgo

8:00 a.m. 10:00 a.m: Tu ascendente es Libra

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Escorpión

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Sagitario

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Capricornio

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Acuario

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Piscis

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Aries

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Tauro

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Géminis

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Cáncer

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Leo

Libra

6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Libra

8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Sagitario

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Capricornio

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Acuario

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Piscis

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Aries

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Tauro

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Géminis

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Cáncer

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Leo

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Virgo

Escorpión

6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión

8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Capricornio

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Acuario

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Piscis

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Aries

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Tauro

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Géminis

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Cáncer

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Leo

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Virgo

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Libra

Sagitario

6:00 a.m. 8:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario

8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Acuario

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Piscis

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Aries

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Tauro

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Géminis

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Leo

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Virgo

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Libra

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión

Capricornio

6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio

8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Acuario

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Piscis

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Aries

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Tauro

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Géminis

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Leo

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Virgo

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Libra

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario

Acuario

6:00 a.m. 8:00 a.m: Tu ascendente es Acuario

8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Piscis

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Aries

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Tauro

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Géminis

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Leo

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Virgo

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Libra

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio

Piscis

6:00 a.m. a 8:00 a.m: Tu ascendente es Piscis

8:00 a.m. a 10:00 a.m: Tu ascendente es Aries

10:00 a.m. a 12:00 p.m: Tu ascendente es Tauro

12:00 p.m. a 2:00 p.m: Tu ascendente es Géminis

2:00 p.m. a 4:00 p.m: Tu ascendente es Cáncer

4:00 p.m. a 6:00 p.m: Tu ascendente es Leo

6:00 p.m. a 8:00 p.m: Tu ascendente es Virgo

8:00 p.m. a 10:00 p.m: Tu ascendente es Libra

10:00 p.m. a 12:00 a.m: Tu ascendente es Escorpión

12:00 a.m. a 2:00 a.m: Tu ascendente es Sagitario

2:00 a.m. a 4:00 a.m: Tu ascendente es Capricornio

4:00 a.m. a 6:00 a.m: Tu ascendente es Acuario

