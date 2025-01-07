Piedras preciosas y su significado: dime en qué mes naciste y te diré cuál te representa

Video Ángeles, arcángeles y piedras preciosas: aprende a identificar cómo están conectados y cuál debes usar como protección espiritual

Cada mes del año tiene una piedra preciosa que lo representa y cada una de ellas lleva un significado especial que le da un valor único a nuestra fecha de nacimiento.

Si estás en buscando una forma original de llevar esas piedras y cristales contigo, la joyería es una gran opción, porque no solo tienes la oportunidad de mostrarlas y darle un toque diferente a tu estilo; también es una manera de llevar protección espiritual.

¿Quieres comenzar una nueva colección? Entonces solo tienes que conocer qué piedra corresponde a tu mes de nacimiento, así que sigue leyendo.

Enero: Granate

Esta piedra llama la atención de inmediato y se considera un gran regalo que simboliza amistad, confianza, devoción y pasión.

Febrero: Amatista

Los antiguos griegos creían que esta hermosa y llamativa piedra ayudaba a tener una mentalidad balanceada; pero hoy en día la amatista simboliza una gran fuerza interior, paz, coraje, sinceridad y estabilidad.

Marzo: Aquamarina

Para sorprender a una mujer que nació en el mes de marzo, una joya con cristales azul cielo o aquamarina es la mejor opción. Su hermoso color que evoca al mar simboliza la honestidad, juventud, salud y esperanza que todos necesitamos en nuestro día a día.

Abril: Diamante

Para las nacidas en abril están los cristales de piedra transparentes y los diamantes. Esta piedra clásica simboliza a la paciencia, claridad mental y se asocia comúnmente con el amor, una de las razones por las que se ha convertido en el regalo perfecto para el ser amado.

Mayo: Esmeraldas

Aquellas nacidas en mayo portarán con mucho orgullo los cristales verde real o esmeraldas. Su rareza, porque se encuentran en pocos lugares del mundo, las hacen un detalle exquisito y tras su belleza encontramos que simboliza la paciencia, el amor, la sabiduría y el renacimiento.

Junio: Perlas

Si naciste en el mes de junio tu piedra preciosa es la perla. Reconocida por su elegancia clásica y atemporal, ha permanecido en las joyas por cientos de años. En muchas culturas, las perlas significan pureza, inocencia y la belleza natural.

Julio: Rubí

Considerada una piedra preciosa digna de la realeza, el rubí adorna a las nacidas en julio. Su color llamativo conquista de inmediato y simboliza amor, pasión, la buena fortuna, salud y sabiduría.

Agosto: Peridoto

Conocida como la “esmeralda de tarde”, esta piedra preciosa se asocia con la prosperidad, el amor, la dignidad y el amor. Detrás de su hermoso color se encuentran los símbolos de la amistad y la buen ánimo.

Septiembre: Zafiro

Una de las piedras preciosas más codiciadas de todos los tiempos. Su llamativo color azul adornará a las nacidas en el mes de septiembre y tras su belleza se encuentran los símbolos de la fe, lealtad, confianza y el poder.

Octubre: Ópalos

En la Antigua Roma los cristales opalescentes eran un símbolo de esperanza y se creía que la piedra preciosa del ópalo había caído a la tierra a través de un rayo. Hoy en día su significado representa a la ternura, pureza, inocencia, esperanza y fe.

Noviembre: Citrina

Aquellas nacidas en el mes de noviembre tienen a su disposición a la hermosa citrina, una piedra preciosa que simboliza buena fortuna, creatividad, prosperidad, lealtad y paz.

Diciembre: Tanzanita