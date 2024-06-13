Lifestyle
Signo Zodiacal

¿Amor sin ataduras? Estos son los signos del zodiaco que le huyen al compromiso

Estos signos tienen en común un profundo deseo de autonomía y aventura, al punto de no importarles desafiar las normas sociales en la búsqueda de lazos más flexibles y menos ortodoxos, que se adapten a su particular forma de ver la vida.

Redacción Univision Noticias digital
Por:Redacción Univision Noticias digital
En la astrología existen ciertos signos zodiacales que muestran una visible resistencia al matrimonio y a los compromisos largos, pues valoran más su libertad e independencia por encima de cualquier cosa.

Lo que tienen en común todos ellos es su profundo deseo de autonomía y aventura, al punto de no importarles desafiar las normas sociales en su búsqueda de relaciones más flexibles y menos ortodoxas, las cuales se adapten a su particular forma de ver la vida.

Estos son los signos del zodiaco que le huyen al compromiso y prefieren no atarse a relaciones estables y duraderas.

Aries

Regido por el elemento fuego y por Marte, el planeta de la independencia, este signo del zodiaco destaca por su autosuficiencia e impulsividad.

Aunque en el terreno amoroso es un ferviente apasionado, muestra algunas reservas frente al compromiso, por lo que prefiere las relaciones intensas y llenas de acción que no limiten su autonomía. Esto hace que vea al matrimonio como un obstáculo para su libertad.

Imagen Shutterstock

Géminis

Como buen signo de aire, no le atraen los compromisos a largo plazo, mucho menos llegar al altar.

Los geminianos se distinguen por perder el interés rápidamente, principalmente cuando la rutina se instala en la pareja.

Virgo

Este signo de tierra es conocido por su imparable mente analítica y su perfeccionismo. Es muy cauteloso y no da un paso en falso, debido a su miedo al fracaso.

Antes de abrirle el corazón a alguien, los nacidos en Virgo necesitan confiar plenamente en la otra persona. Una vez establecida esa confianza, pueden llegar a demostrar su amor y entregarse sin reservas, pero no siempre se animan a hacerlo.

Para seducirlos deberás demostrarlo con acciones y tener mucha paciencia. Ganarse su corazón no será fácil.

Signos que le temen al compromiso.
Signos que le temen al compromiso.
Imagen Shutterstock

Sagitario

Se caracteriza por su amor a la aventura, razón por la que ve al matrimonio como un estorbo para su independencia.

La energía de Júpiter genera que los sagitarianos le den mucha importancia a su soberanía y espíritu intrépido, por lo que buscarán un compañero que les permita conservar todo eso que los define.

Acuario

Es uno de los rebeldes del zodiaco. Regido por el elemento aire, Acuario rechaza todo aquello que lo restringe.

Para ellos, su libertad y su autonomía son imprescindibles, y una vida en conjunto no es una opción. Representado por Urano, el planeta de los cambios inesperados, los acuarianos se inclinarán por tener conexiones con personas que complementen y fomenten su libertad.

Cabe mencionar que para estos signos el miedo al compromiso y la resistencia al matrimonio no son indicativos de falta de amor o respeto, sino más bien una expresión de su deseo de preservar su independencia y explorar la vida a su propio ritmo.

