Tormenta de nieve: así debes prepararte para que no te tome por sorpresa

Durante una tormenta nieve se pueden presentan muchas situaciones de emergencia, como quedarse varados en un tren por horas, atascados en una carretera, o sin luz en una casa por días.

Por ello, esto es lo que se recomienda hacer para pasar una tormenta de nieve en familia:

Antes de la tormenta:

Hay que estar atento a las noticias del Servicio Meteorológico y conocer la terminología: hay una diferencia entre alerta, o aviso (whatch) y advertencia (warning).

Es importante tener el carro con el tanque de combustible lleno, para evitar líneas de último momento o que el tanque esté congelado por el frío extremo.

También hay que tener comida suficiente para pasar unos días sin salir de la casa. En especial se recomienda tener comida como frutas secas o alimentos que no requieran cocción en caso de que se vaya la luz y algún snack especial para los niños. Y claro, si tienes mascota que no te falte comida para ella.

Si alguien en casa necesita medicación, hay que revisar que tenga suficiente por varios días.

No hay que olvidarse de cargar el celular.

Se recomienda tener a la mano una guía de los refugios más cercanos en caso de que durante la tormenta se queden sin luz o calefacción.

Tener paciencia y sentido común, a veces después de tantas horas de encierro uno necesita salir, pero afuera puede ser un verdadero peligro.

Durante la tormenta de nieve



Las autoridades insisten a la gente que se quede en su casa y muchas escuelas suspenden las clases y actividades escolares. Aún así, hay gente que tiene que salir, y enfrentar temperaturas que son peligrosas.

Si tú o tu familia tienen que salir durante una tormenta, lo más importante es ser cautelosos, y usar ropa y zapatos adecuados para evitar caídas, accidentes o sufrir de hipotermia o frostbite, que significa tener lesiones por permanecer expuestos por mucho tiempo a temperaturas bajas.

Lo ideal es vestirse con muchas capas en vez de un abrigo bien pesado, usar sombrero y guantes y cubrirse la boca y la cara con una bufanda para evitar que el frío “queme” la piel.

Si la tormenta de nieve los atrapa en el carro



Las autoridades aconsejan siempre durante la tormenta de nieve usar transporte público, como subterráneo o buses, pero si la nevada te agarra en pleno viaje, lo primero que debes hacer es permanecer dentro del carro, con luces para que los demás coches te vean.

Si es posible, procura conducir siempre en las carreteras principales, donde hay más servicios de ayuda a disposición.

Hay que mantenerse hidratado y asegurar que el coche tenga buena circulación de aire.

También avisar a algún familiar dónde estás localizado y cuál es el plan a seguir. Y sólo abandonar el coche si se trata de una emergencia.