Guía completa Vacuna contra el VPH para niños: protege la salud de tus pequeños

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección común de transmisión sexual que afecta tanto a hombres como a mujeres. Puede causar verrugas genitales en casos leves y, en algunos más graves, cáncer. Y sí, aunque durante años hemos pensado que las vacunas contra el VPH son exclusivas para niñas y adolescentes, lo cierto es que también es importante aplicarsela a los niños pequeños.

Sí aún dudas si debes vacunar a los niños (hombres) contra el VPH te diremos por qué debes hacerlo y proteger su salud en el futuro.

¿Qué es el Virus de Papiloma Humano?

El VPH es un virus que se transmite principalmente a través del contacto sexual. Existen diferentes tipos, algunos de los cuales pueden causar cáncer. La mayoría de las personas infectadas con él no presentan síntomas y no saben que están infectadas, lo que lo hace más peligroso. Sin embargo, si se han infectado pueden presentar alteraciones físicas como verrugas genitales.

¿Por qué los niños también deben vacunarse contra el VPH?

Vacunar a los niños contra el VPH es vital para prevenir futuras infecciones y complicaciones. La vacuna protege contra varios tipos de VPH que pueden causar cáncer de ano, pene y boca en los hombres. Al vacunar a los pequeños, reduciremos el riesgo de que desarrollen estos tipos de cáncer en el futuro.

¿A qué edad debo vacunarlos?

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) los pequeños pueden recibir la vacuna desde los 9 años. Sin embargo, la edad recomendada es entre los 11 o 12 años y hasta los 26.

La vacuna contra el VPH se aplica en dos o tres dosis. Esto lo determinará el médico de tu pequeño, de acuerdo con la edad que tenga cuando la reciba.

¿Es segura?

El CDC afirma que esta vacuna es segura y ha demostrado superar los riesgos potenciales. Sin embargo, pueden tener algunos efectos secundarios como: dolor y enrojecimiento en el área de aplicación; náuseas y mareos.

¿Qué pasa si no vacuno a mi hijo contra el VPH?

Si los niños no se vacunan contra el VPH, corren el riesgo de infectarse con el virus en el futuro. Además de las molestias físicas como la aparición de verrugas y los tipos de cánceres mencionados, los hombres también pueden contraerlo en la boca y desarrollar cáncer de garganta u otros problemas de salud.

VPH en hombres: ¿Cómo se previene?

La mejor manera de prevenir la infección por VPH en los hombres es mediante la vacunación. La vacuna contra el virus es segura y eficaz para prevenir la infección y sus complicaciones. Además, es importante hablar con los pequeños abiertamente sobre sexualidad para que sepan cómo practicar sexo seguro.

Vacunar a los niños contra el VPH ayuda a prevenir futuras infecciones y complicaciones graves en su vida adulta y garantizar su bienestar.