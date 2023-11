¿Qué comprar y qué no comprar para tu bebé? Esta lista te dirá si tienes lo necesario

Cuando estás embarazada no ves la hora de salir de compras y adquirir todo lo necesario para esperar tranquila la llegada de tu bebé. En mi caso era así, apenas me enteré que estaba embarazada y quería comprar todo. Por suerte, el papá de la criatura me contuvo. También mis amigas, que ya eran mamás, me aconsejaron qué comprar y qué no para mi recién nacido.