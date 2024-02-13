"Secreciones magníficas": la polémica fragancia diseñada para quienes quieren oler a sexo

Cuando elegimos un perfume lo hacemos con varios objetivos, principalmente que huela bien y que sea agradable, otras proque queremos un toque sensual con un perfume que enloquezca a nuestro crush o pareja. La perfumería Etat Libre d’Orange cumple con las expectativas de los clientes, de una forma única y original, ofreciendo a sus clientes una fragancia que huele "literalmente" a sexo llamada Secreciones Magníficas.

Secreciones Magníficas: el perfume con olor a sexo y semen

Etienne de Swardt es el creador de Etat Libre d'Orange, la perfumería francesa más rara que podrás encontrar. En entrevista para Vice dijo: «Nací como cuentista, no como perfumista». De Swardt cree que los perfumes deben expresar algo más, en lugar de usarse como un mero accesorio de belleza.

Ciertamente no esperarías que un perfume llevara nombres como Fat Electrician (‘electricista gordo’) o I Am Trash (‘soy basura’). Sin embargo el perfumista sudafricano, que reside en París, tiene dos fragancias llamadas de esta manera.



Su primera fragancia "afrodisiaca" es también la más polémica de todas. Con ella, deseaba mostrar el espíritu de lo que sería su perfumería. Secreciones Magníficas o Secretions Magnifiques es un perfume que da lo que promete.

Está diseñado para oler a sexo: sangre, saliva, sudor y semen. Para una youtuber que reseña perfumes, fue suficiente para describirlo como «horroroso».



En entrevista, De Swardt explicó cómo se le ocurrió esta fragancia diseñada para quienes quieren oler a sexo:

Cuando era un adolescente joven estaba preocupado por la crisis del sida. [El perfume] está muy conectado a los años ochenta y al riesgo viral. Pensé en hacer un perfume que oliera exactamente como la situación, en la que [...] estás en el punto entre la pornografía y el romanticismo. Estás perdido entre la atracción y la repulsión. Es un perfume muy dual.

Origen de Etat Libre d'Orange

Fundada en 2006, la perfumería tiene algo de sugerente en su diercción. Se ubica en Rue des Archives en el número 69 de la capital francesa. La perfumería cuenta con 34 fragancias, todas ellas con aromas novedosos, que debes probar.

Toma su nombre del Estado Libre de Orange (Etat Libre d'Orange), una república independiente que existió en el sur del continente africano en el siglo XIX y que ahora es una provincia llamada Estado Libre que forma parte de Sudáfrica.

Las fragancias más raras creadas por Etienne de Swardt

Las fragancias de De Swardt son creadas por los laboratorios Givaudan y Mane, dos laboratorios de perfumes renombrados internacionalmente. Ambos tienen algo en común: usan ingredientes naturales y crudos para crear las esencias. Son perfumerías convencionales, excepto cuando trabajan para Etat Libre d’Orange, que, cuando se trata de ingredientes, no conoce límites.

I Am Trash, fabricado enteramente con elementos reciclados. Entre otros materiales, se usaron manzanas.

Putain de Palaces: Inspirado en una fantasía sensual de las mujeres que viven de su cuerpo. Tiene aromas a almendra, cuero y “fluidos”.

Remarkable People: Para personas extraordinarias, en un nivel casi divino. Tiene notas a durazno, champán, cardamomo, pimienta negra y jazmín, entre otras.

Frustración: Pensado en esa frustración de no sentirse pleno en la intimidad hasta no alcanzar un orgasmo. Entre sus aromas se encuentran el comino, la canela, la esencia de ron puro de la selva, vainilla, madera de castaño y vetiver bourbon.

La Fin du Monde o Fin del Mundo: De acuerdo con su creador esta etapa de la tierra solo se puede vivir en el cine por ello se ha inspirado en el aroma de las palomitas de maíz, sésamo tostado, sándalo y fresia.

Jasmin et Cigarette o Jazmín y Cigarro: Es el olor de la piel de una mujer cuando expone su frescura a la oscura seducción de la noche. Sus notas a gálbano, salvia, jazmín, cúrcuma y mate le dan un toque muy original con fragancias de una noche de fiesta.

En el artículo de Vice, el autor describe su perfumería como una «intersección entre la belleza y el disgusto». «Nos gusta el contraste», explica De Swardt, «no nos gusta el absolutismo en Etat». Marcello Aspria, asistente en la Universidad Erasmus en Rotterdam, explica que, cada vez más, los consumidores de perfume están creando su propia selección, que les permite manifestar algo diferente con cada esencia diferente.

Ese manifiesto «no siempre se trata de ser agradable», dice. «Se trata de decir: “esto es parte de mi atuendo, mi personalidad, mi identidad”.»

