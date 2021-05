6 momentos foodies de Friends imposibles de olvidar (y las recetas para que los repliques)

Los sándwiches de Joey, Phoebe y las galletas de la abuela, el pay que intoxicó a Ross, el cheesecake que se comen del piso… Después de 27 años, los amigos más conocidos de Nueva York se reunieron en el set original para hacer Friends: The Reunion, un episodio especial, transmitido el 27 de mayo a través de HBO Max.

Jennifer Aniston, Mathew Perry, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer compartieron sus experiencias al interpretar a los inolvidables personajes de la serie. Muchas de ellas gastronómicas.

Si reíste, lloraste, te emocionaste con ellos -y, obvio, amas la comida, aquí te damos las recetas inspiradas en momentos de la serie en que la comida fue un detonante de situaciones inolvidables.





En el que Mónica se obsesiona con una receta

Cargando Video... Galletas con chipas de chocolate

En el que Ross se intoxica

Cargando Video... Pay de limón

Cómo olvidar que, en el capítulo The One with The Baby on The Bus, Ross terminó en el hospital por la alergia que le ocasionó comer, por error, el kiwi lime pie que hizo Mónica. Todo un desastre. Te compartimos un pay de limón — sin kiwi — en honor a ese capítulo, que es de los más divertidos.

En el que Chandler y Rachel comen cheesecake

Cargando Video... Cheesecake de durazno

¿Qué serías capaz de hacer por un delicioso cheesecake? En el capítulo The One with All the Cheesecakes, Chandler y Rachel llegaron a comer un pay de queso tirado en el piso… Prepara este delicioso cheesecake de durazno, pero no olvides comerlo en un plato, para qué arriesgarse…

En el que Joey ¡noooo comparte comida!

Cargando Video... Papas crujientes al horno

Si eres fan de Joey, sabes que no es buena idea tomar comida de su plato, no importa si está en una cita -como en el capítulo The One with the Bird Mother. En honor a Joseph Tribbiani (quién no compartiría jamás ni una papa a la francesa), prepara estas papas al horno crujientes.





En el que Joey es un héroe

Cargando Video... Albóndigas en salsa marinara



Joey es capaz de todo por defender a los que ama como en The Ride with the One Along, episodio en el que protegió (con toda su alma) a su sándwich de albóndigas favorito. Es tan conocido su gusto por este platillo que, en el reencuentro, sus compañeros aseguraron que seguramente este personaje hoy sería dueño una tienda de sándwiches. Prepara estas albóndigas con salsa marinara para hacer un sub aprobado por Joey.

En el que Mónica cocina para Acción de Gracias

Cargando Video... Puré de papas



A quién no le gustaría tener una amiga como Mónica que cocine delicioso y cumpla los caprichos de cada invitado, tal como sucede en el capítulo The One Where Underdog Gets Away, cuando preparó tres tipos de papas (!) para la cena de Acción de Gracias. Haz esta receta de puré de papas clásico que le va a gustar a todos.

Los tips



Los foodies y fanáticos de Friends de todo corazón (lo más seguro es que seas uno si llegaste al final de este artículo), no se pueden perder The One With All The Recipes, el libro de cocina de Friends que cuesta $14.99 en Amazon .

También existe el libro de recetas oficial de la serie ( pídelo aquí ), pero cabe resaltar que el libro no oficial tiene mejores reseñas de compradores; será cuestión de gustos.