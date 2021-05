¿Cómo decir que eres fan de Friends sin decir que eres fan de Friends (en pleno reencuentro)? | La Insider

Si lo que buscas es una media langosta y no una media naranja, te atemorizan las personas con cabeza de pavo y aún crees que no estaban en un break, esta lista de los indispensables que debe tener todo fanático de Friends es para ti y las necesitas rumbo al estreno del programa de reencuentro -que será el próximo domingo 27 de marzo por HBO Max. ¿Cuántos de estos tienes?

El sillón de sillones

El uniforme

Las paredes

La puerta

El jarrón

La mesa

La cocina

La T-Shirt



Si lo que buscas es la t-shirt conmemorativa de súper fan, puedes encontrar la de “Frankie Say Relax” que usa Ross para probar que aún entra en su talla de adolescente. O la de Rachel con la gran frase “Save the drama for your mama”...

Aprovecho este momento para preguntar ¿estaban o no en un break?