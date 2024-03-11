¿Es guapo o sólo estoy ovulando? 10 cosas divertidas que pasan en tu cuerpo durante esa fase

Cada mes nuestro cuerpo experimenta una serie de cambios patrocinados por las hormonas que influyen directamente en el ciclo menstrual, el cual tiene cuatro etapas y sin duda la más evidente es cuando menstruas.

No obstante, cada una de las tres fases restantes también tienen un impacto en tu cuerpo y la forma en la que te desenvuelves en el mundo. Entre ellas, el proceso de ovulación fácilmente se corona como el periodo en el que experimentas las cosas más divertidas de tu ciclo.

La ovulación



Cada mes, uno de tus ovarios libera un óvulo y así inicia la fase de ovulación. De acuerdo con Mayo Clinic, este proceso generalmente sucede a la mitad del ciclo menstrual, alrededor del día 14 en un ciclo normal de 28 días.

Si el óvulo es fecundado viaja al útero, donde se implanta y da inicio al embarazo. En caso de que el óvulo no sea fecundado, se desintegra y el revestimiento del útero se desprende y se expulsa de tu cuerpo en la tan conocida etapa menstrual.

Sin embargo, más allá de este proceso de liberación de óvulos y cambios en tu útero, la ovulación tiene un impacto en otras áreas de tu cuerpo que incluso te pueden hacer sentir más bella, sexy o atrevida.

10 cosas que pasan en tu cuerpo cuando ovulas

#1 Te sientes más sexy



Seguro has notado que en ciertos días del mes tu look de sweatpants y sudaderas oversized deja de ser tu primera opción de outfit y un look con ropa más sexy te llama más la atención. Este sentimiento de sensualidad es provocado por la ovulación.

De hecho, un estudio de la Universidad de Minnesota descubrió que es más probable que las mujeres compren ropa sexy cuando están ovulando que en otro momento del mes. Así que aprovecha esta ventana de tiempo para comprar tu lencería favorita.

#2 La vida fit te llama la atención



Hay días en donde hacer ejercicio o empezar una dieta te pesan muchísimo más. No obstante, cuando estás ovulando puede ser el momento ideal para darle la bienvenida a la vida fit.

Un estudio publicado en Personality and Social Psychology Bulletin encontró que las mujeres en la etapa de ovulación, que no toman pastillas anticonceptivas, son más disciplinadas con su dieta y pueden cumplir mejor una restricción calórica para bajar de peso.

#3 Bailas con más seguridad (y sensualidad)



Sentirte sexy durante la ovulación no sólo influye en la elección de tu ropa, sino también en la forma en la que te mueves, caminas y bailas, y eso lo notan también los que te rodean.

De acuerdo con un estudio de Evolution and Human Behavior las mujeres bailan de una manera más sexy e incluso caminan diferente cuando están ovulando.

Imagen Shutterstock

#4 Hablas más agudo



De acuerdo con un estudio de UCLA, las mujeres usan una voz más femenina y aguda durante la ovulación. Este tono de voz agudo suele ser asociado con juventud y con ser más atractiva.

Imagen Thinkstock

#5 Ves más atractivos a los hombres



Muchas hemos vivido ese momento en el que un chico que, unos días antes no veíamos tan guapo, de un momento a otro tiene ese "algo" que lo hace más atractivo y nos termina por cautivar. Sin embargo, lamentamos decirte que muy probablemente tenga más que ver contigo que con él.

Un estudio de la Universidad de Texas encontró entre sus conclusiones que las mujeres encuentran atractivos a hombres que van más allá de "su tipo" durante la ovulación: buscan más variedad en sus gustos predilectos lo cual puede influir en que ese chavo que no creías tan guapo, sí lo sea, por lo menos mientras estás ovulando.

Imagen iStock

#6 Estás más horny



El contacto íntimo en estos días sin duda te llamará mucho más la atención. Durante la ovulación, tu libido aumenta, tus niveles de testosterona, hormona clave y responsable del deseo sexual, están en su nivel más alto y con justa razón: en esta etapa vives tus días más fértiles y tu cuerpo reacciona aumentando el deseo de tener ese momento de intimidad en el que pueda existir la fecundación.

Imagen Shutterstock

#7 Una mente más abierta hacia fantasías



Además de tener un aumento en tu deseo sexual, también vives una mayor apertura hacia relaciones sexuales más atrevidas.

Imagen Shutterstock

#8 Los colores brillantes inundan tus looks



La seguridad que vives durante la ovulación con tu ropa más sexy y reveladora también te orilla a elegir outfits en tonos brillantes que llamen la atención y con base en una investigación de la Universidad de Columbia Británica, tus prendas rojas y rosas serán tus favoritas en estos días.

Imagen shutterstock

#9 Tu olfato se agudiza



Durante la ovulación, tu nariz es mucho más perceptiva, lo cual es ideal si entras a una panadería y disfrutas el olor de pan recién horneado, pero no tanto cuando te toca sacar la basura orgánica.. yikes.

#10 Te sonrojas



En la ovulación tus mejillas experimentan un ligero enrojecimiento que podría ser similar a sonrojarte. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Cambridge, las mujeres que están ovulando tienen la mayor cantidad de enrojecimiento facial durante el ciclo menstrual, pero los expertos advierten que este tono es casi imperceptible.

