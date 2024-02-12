Revelamos la verdad sobre el mito de los alimentos afrodisiacos, el chocolate es uno de ellos

En el mes del amor y el romance es imposible no hablar sobre el mito que rodea a algunos alimentos, considerándolos como afrodisiacos. Uno de ellos es el chocolate, la estrella del Día de San Valentín como uno de los más obsequiados entre los enamorados. Algunas de las propiedades eróticas que las personas les han atribuido está el aumentar la líbido y, por ende, mejorar las relaciones íntimas. Pero, ¿es verdad que al comerlos nos genera un mayor deseo sexual y qué dice la ciencia al respecto? ¡Vamos a descubrirlo!

Alimentos afrodisiacos naturales y sus efectos

Los alimentos afrodisíacos incluyen una variedad de ingredientes naturales que, según se cree, tienen la capacidad de despertar o incrementar el deseo sexual. El chocolate, con su rica historia y sabor indulgente, encabeza esta lista junto con otros como las ostras, el aguacate, la miel y las fresas.

Hablemos claro. Es verdad que las ostras son ricas en zinc y al ingerirlas pueden aumentar la producción de testosterona. El aguacate, por su parte, es una fuente de vitaminas E y potasio, en tanto la miel tiene boro que funciona como regulador de estrógenos y testosterona. Finalmente, las fresas son una fruta rica en vitamina C, importante para la salud y el bienestar en general, incluyendo la salud sexual.

A pesar de que estos han sido estudiados por sus posibles efectos afrodisiacos, la evidencia de su impacto directo en el deseo sexual varía y, a menudo, sin base científica.

¿Cuál es el origen de esta creencia?

Comenzaremos por revelarte que el término “afrodisiaco” proviene de Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza. Sugiere una conexión antigua entre la comida y el erotismo. Desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad, los afrodisiacos han sido parte de la cultura humana. Han sido utilizados tanto en rituales como en la vida cotidiana para potenciar el deseo y el placer.

Entonces, ¿el chocolate es realmente un afrodisíaco?

Las investigaciones científicas han intentado desentrañar la verdad detrás del chocolate como afrodisíaco. Aunque algunos estudios sugieren que su consumo puede despertar un mayor interés y placer sexual, otros indican que estos efectos son producto de nuestra mente.

Por tanto, aunque el chocolate puede mejorar el estado de ánimo debido a sus propiedades químicas, su efecto directo como afrodisíaco no está comprobado. La conexión puede ser más psicológica que física. El placer que sientes al comer chocolate mejora tu estado mental y seguramente estarás más abierto al romance.

¿Qué dice la ciencia sobre otros alimentos que “despiertan el placer”?

Aunque el chocolate, por ejemplo, contiene antioxidantes y compuestos que puede hacerte sentir bien y hasta eufórico, la evidencia directa de su capacidad para aumentar la libido es limitada. Lo mismo ocurre con muchos otros alimentos tradicionalmente etiquetados como afrodisíacos.

Esto es lo que produce la mente al comerlos

Se cree que ciertos compuestos químicos pueden influir en nuestra mente y cuerpo. El chocolate es rico en feniletilamina, una sustancia química que el cerebro produce cuando estamos enamorados. Sin embargo, ¿es suficiente para considerarlo un verdadero potenciador de la libido?



El mito de los alimentos afrodisíacos y el chocolate como uno de ellos persiste en nuestras tradiciones románticas y deseos. Si bien la ciencia no puede comprobar estas propiedades, no se puede negar el placer y la alegría que nos brindan.

Tal vez, al final solo se trata de compartir estos manjares con alguien especial, abriendo nuestros corazones y mentes a la pasión y el romance.