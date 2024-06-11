Querido lector: Conoce los datos más ardientes y curiosos de las escenas candentes de 'Bridgerton 3'

Video 5 productos inspirados en Bridgerton que debes tener si eres fan de la serie

Querido lector; ¡la temporada 3 de 'Bridgerton' está que arde! Sí, nosotros también gritamos y nos emocionamos con la candente escena del carruaje.

Y aunque el tío Netflix nos dejó con ganas de saber cómo terminaba esa noche, la espera por la segunda parte de la tercera temporada llegó a su fin, pues este 13 de junio estará disponible en la plataforma de streaming.

Para aderezar este romance hemos investigado 6 datos curiosos de esta fogosa temporada que quizás no sabías.

#1 El sensual cambio de Penélope (Nicola Coughlan)

El look de Penélope está pensado para hacerla brillar. Su maquillaje, por ejemplo, dejó de ser el de una niña para evolucionar a una mujer más glamorosa, alargando su cara.

En cuanto a su cabello, está inspirado en divas del cine como Marilyn Monroe, con un toque de sensualidad al estilo Jessica Rabbit.

Imagen Netflix

#2 Las escenas de sexo estuvieron muy cuidadas

Para lograr que la tensión sexual se plasme en la pantalla, la producción de 'Bridgerton' contrató a un coordinador de “intimidad”.

Su trabajo fue comunicar a los actores lo que pretendía que pasara en la escena, hablar con ellos y saber si estaban de acuerdo o no. Esto ayudó a romper el hielo y a transmitir la química sexual que vimos en pantalla.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen Liam Daniel / Netflix

#3 Mariposas, el motivo de la temporada

En cada uno de los episodios de 'Bridgerton' temporada 3 hay mariposas en diferentes lugares. Estas significan el cambio y la transformación de Penélope. Puedes encontrarlas en la gran escalera de la casa de los Featherington, el vestuario y la decoración.

'Bridgerton' Imagen Netflix

#4 ¿Más sobre escenas candentes? ¡Duraron hasta 6 horas!

Este es uno de los datos curiosos más fogosos. Sí, la duración de las tomas de las escenas donde los personajes de 'Bridgerton' tienen relaciones sexuales tardaron hasta seis horas en grabarse.

Muchas veces utilizaban varios accesorios para que los actores tuvieran un límite entre ambos. Entre los que más se usaron para reducir la cercanía fueron pelotas y algunas colchonetas.

Imagen Netflix

#5 ¡Se rompió una escenografía en una escena de sexo!

Obviamente, queremos saber todo sobre las escenas de sexo entre Colin (Luke Newton) y Penélope. En entrevista, Nicola aceptó que rompieron un mueble mientras filmaban una de esas ardientes secuencias en 'Bridgerton 3'.

Luke, por su parte, dijo que en realidad estaban explorando la escena y querían probar distintas formas de hacerlo; al final, el mueble se rompió. ¿Quizá estaban probando alguna de las posiones sexuales más buscadas en Google?

Imagen Netflix

#6 Los dedos con los que Colin arregla el vestido de Penélope

Si no has visto la primera temporada, te invito a que no leas este párrafo y regreses una vez que la hayas terminado, pues hablaremos de la famosa escena del carruaje.

En ella podemos ver a Colin y Penélope no solamente tener su primer beso apasionado (y el segundo de su historia), sino también su primer encuentro sexual, donde Colin utiliza el poder de sus dedos para darle placer a Pen.

Al detenerse él arregla el vestido de ella, pero ¡sin usar los dedos que utilizó debajo del vestido! ¿Esto estaba pensado así? Andew Ahn, director de la serie, afirmó que esta idea fue 100% de Luke Newton.