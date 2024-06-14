'Bridgerton 3': Penélope y las lecciones de amor propio que nos dio en este temporada

Durante las tres temporadas de la serie de Netflix, Penélope Featherington se ha convertido en un ícono de amor propio y empoderamiento. Con su carácter introvertido y su espíritu observador, Penélope nos ha enseñado valiosas lecciones sobre autoestima y respeto por una misma, incluso en los momentos más difíciles.

Aquí te dejamos algunas de ellas:

Penélope Featherington en 'Bridgerton'. Imagen Netflix

#1 Aceptar que eres único

En el primer episodio de la parte 1 de la temporada 3, llamado ‘Out of the Shadows’, Penélope se deshace de la ropa que le imponía su madre y define su propio estilo. Con esto nos mostró que, aunque puede parecer que no encajamos en las expectativas sociales, muchas veces es porque no dejamos salir nuestra verdadera identidad. Es fundamental aceptar nuestra singularidad y no intentar complacer a los demás.

#2 Encontrar tu propio poder

En una fiesta, Penélope conoce a Lord Debling, quien decide hacerle compañía y queda fascinado con su encanto y valentía.

Con esto, Penélope comprende que no necesita la ayuda de Colin para encontrar un esposo. Se da cuenta que su poder de atracción está en ser ella misma y que el verdadero valor está en la autoconfianza.

Penélope Featherington Imagen Netflix.

#3 Transformar el dolor en crecimiento

En el cuarto capítulo, Colin interrumpe el baile de Penélope y Lord Debling para declararle sus sentimientos, aunque ella estaba a punto de aceptar la propuesta de matrimonio de su pretendiente. Esta tensión prepara el escenario para la candente escena en el carruaje.

Cuando Penélope huye del baile, nos muestra que es necesario darnos el lugar que merecemos, aunque estemos a punto de perder lo que amamos.

#4 El amor propio nos salva

En el momento que Colin la persigue hasta el carruaje y le confiesa su amor, Pénelope nos recuerda que el amor propio es el primer paso para encontrar un amor verdadero, y que tener coraje y ser osado en la búsqueda de nuestros deseos puede llevarnos a la felicidad.

