Rutina quema calorías que sí funciona: HIIT de 5 ejercicios para principiantes y avanzados

Cuando se trata de mejorar la condición física y quemar calorías, es importante que sigas una rutina de ejercicios específica. Una combinación de movimientos de alta intensidad y algunos consejos clave te ayudarán a aumentar la quema de grasa y lograr tus objetivos de peso o fitness más rápido.

Aquí te presentamos una rutina de 5 ejercicios, junto con tips y trucos para hacer que tu entrenamiento sea más eficaz.

HIIT de ejercicios que sí funcionan para quemar calorías

Los ejercicios de HIIT están diseñados para elevar tu ritmo cardíaco rápidamente, con periodos de descanso o actividad menos intensa. Aquí hay 5 ejercicios que debes incluir en tu rutina y qué área de tu cuerpo trabajarás:

1. Sentadillas: Ejercicio completo que trabaja principalmente piernas y glúteos.

2. Desplantes con pulso: Mejora la fuerza y resistencia de tus piernas y glúteos.

3. Mountain climbers: Excelente para abdomen y glúteos, y la resistencia cardiovascular.

4. Mountain climbers cruzados: Variante del anterior que añade un giro, trabajando los oblicuos.

5. Bicicleta con manos al piso: Ejercicio intensivo de abdomen y glúteos que también desafía tu equilibrio y estabilidad.

Así es como puedes construír tu rutina con estos ejercicios:

En nuestro video de inicio te guiamos paso a paso en una rutina de ejercicios que sí funciona para quemar calorías. Necesitarás menos de 20 minutos para completar este entrenamiento. Repite de 3 a 4 veces toda la serie.

1. Si eres principiante inicia este HITT con sentadillas con pulso o sentadilla explosiva si eres más avanzado. Hazlo por 20 segundos y descansa 10.

2. Sigue con desplantes con pulso en tu pierna derecha (principiantes) o desplantes explosivos con pulso (avanzados). 20 segundos y descansa 10.

3. Continúa con desplantes con pulso en tu pierna izquierda (principiantes) o desplantes explosivos con pulso (avanzados). Hazlo 20 segundos y descansa 10.

4. Después realiza Mountain climbers si eres principiante o mountain climbers explosivos si eres avanzado. También 20 segundos por un descanso de 10 segundos.

5. ¡Que no decaiga el ánimo! Es hora de hacer mountain climbers cruzados (principiantes) o crunch doble cruzados en puente (avanzados) por 20 segundos y descansa 10.

6. Termina con bicicleta manos al piso (principiantes) o bicicleta (avanzados). 20 segundos por 10 segundos de descanso.

¿Cuáles son los ejercicios que queman más grasa?

Aparte de los ejercicios HIIT mencionados, actividades como correr, nadar y andar en bicicleta también funcionan para quemar calorías. Estos no solo aumentan tu ritmo cardíaco, sino que también involucran diferentes grupos musculares, lo que lleva a una aumentar tu pérdida de grasa y calórica.

Por ejemplo, quemar 300 calorías al día se puede lograr si combinas ejercicio y actividad física regular. Una sesión de HIIT de 30 minutos, dependiendo de la intensidad y tu peso, puede quemar aproximadamente esta cantidad de calorías. Otras actividades como caminar rápido, bailar o hacer tareas domésticas también te ayudarán a alcanzar este objetivo.

Recuerda que la mejor forma para que quemar grasa y pierdas peso depende de combinar tres factores:





Ejercicio regular: combina cardio con entrenamiento de fuerza para maximizar la quema de calorías.

Dieta balanceada: Elige alimentos nutritivos y controla las porciones. Pide ayuda de un profesional para que te diseñe un plan alimenticio personalizado.

Estilo de vida activo: ¡Actívate! Entre más te muevas tu cuerpo necesitará más energía y por ende quemarás más calorías. Usa las escaleras en lugar del ascensor y camina siempre que puedas.

Consejos para que tu entrenamiento sí funcione:

La regularidad es clave. Comprométete con un horario de entrenamiento. Aumenta la intensidad de tus ejercicios para desafiar a tu cuerpo. El descanso es tan importante como el ejercicio mismo. No te olvides de beber suficiente agua para que rindas mejor. ¡Escúchate! Ajusta tus rutinas según tus capacidades y estado de salud.

Con estos consejos y ejercicios, estarás en camino de lograr y mantener un físico más tonificado y saludable.

