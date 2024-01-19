¿Menstruar antes de terminar tus pastillas anticonceptivas? Razones para estar alerta

¿El blíster de tus pastillas anticonceptivas está a la mitad y empezaste a menstruar? Es muy probable que esto te haya ocurrido al menos una vez. Y las preocupaciones derivadas de esa inoportuna visita son inevitables.

Regla antes de terminar las píldoras: ¿por qué sucede?

¿Puedo estar embarazada? ¿No estoy protegida? ¿Estoy enferma? Si estas dudas ya pasaron por tu cabeza, es hora de aclararlas.

La píldora necesita un ajuste hormonal

La ginecóloga Bárbara Murayama del Hospital 9 de Julio de San Pablo explica que, al sangrado fuera de tiempo se le llama escape o 'spotting'. Si sucede antes de terminar tu blister el efecto anticonceptivo no se pierde. Pero, es necesario investigar lo que puede haber ocurrido.

"Evaluamos varios factores: si se olvidó tomar algún comprimido, si la dosis de la medicación es la adecuada o si hay alguna enfermedad como pólipos, miomas u otras causas de sangrado uterino anormal", explica.

Si el problema es la dosis hormonal de la pastilla anticonceptiva, una opción es cambiar el tipo o la marca del medicamento.

Causas de la menstruación anormal

Hay varias causas del sangrado uterino anormal, desde enfermedades localizadas como: miomas, pólipos, tumores y quistes, hasta cambios más generales, como disfunciones de la glándula tiroides.

Ya sea que se trate de una menstruación irregular debido al anticonceptivo o una enfermedad más seria, es recomendable ir al ginecólogo para descubrir qué es lo que realmente está sucediendo con tu cuerpo.

¿Puedo estar embarazada?

Los sangrados fuera de hora pueden estar relacionados con la implantación del embrión en la pared del útero, que es una de las primeras etapas de la gestación. A pesar de que la posibilidad de quedar embarazada tomando la píldora es pequeña, realízate un test.

¿Debo dejar de tomar las pastillas?

Si comienzas con los característicos síntomas de la menstruación, sigue tomando la pastilla hasta que el blister se termine. Saca una cita con tu ginécologo y plática lo que te sucedió. Juntos descubrirán si fue una falla del anticonceptivo o si hay algo más detrás del sangrado inesperado.

Características que merecen atención

Antes de ir al médico, observa y anota la cantidad de sangrado. También registra cuántos días dura, si vino acompañado de dolor, si ya ocurrió anteriormente, si hay dolor cuando tienes relaciones sexuales y si tienes tus exámenes al día.

En relación con el anticonceptivo, informa al ginecólogo cuál utilizas, durante cuánto tiempo, si olvidaste alguno y si has tomado otros medicamentos en este período que puedan interferir con la acción de la píldora.