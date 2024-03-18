4 hábitos que están aplanando tus pompas y ni cuenta te das (incluso si haces ejercicio)

Los glúteos son una zona difícil de tonificar, sobre todo porque el estilo de vida actual no ayuda a su desarrollo general.

Desafortunadamente, existen diferentes actividades diarias que hacen que se aplanen e incluso se vea flácido.

Video ¿Cómo agrandar los glúteos?: El secreto está en estos 3 ejercicios



Es probable que tus hábitos cotidianos estén saboteando tus ganancias en el gimnasio y ni cuenta te habías dado.

Eso nos lleva a la pregunta del millón: ¿Por qué mi trasero se ve afectado por mis actividades?

El perder masa muscular en el derrière no sólo es un problema estético, también podría ocasionar problemas en tu salud, por lo que debes ponerle especial atención.

¿Qué es el síndrome de trasero dormido?

Daniel Bubnis, entrenador certificado y MD en ciencias deportivas, explicó que el Síndrome de trasero dormido es un problema ocasionado por debilidad en la zona de las glúteos, lo que genera dolores en la cadera, espalda y rodillas.

La razón es que los flexores de la cadera se encuentran demasiado tensos por las posiciones estáticas que mantenemos todo el día, especialmente sentarse por mucho tiempo o dormir en posiciones inadecuadas.

Además, tus glúteos son el músculo que apoya a la zona de la cadera, así que la debilidad en las pompas dejará una mayor carga en el aparato óseo.

¿Qué provoca que mi trasero se aplane?



A continuación te mostramos algunas de los hábitos que ocasionen que tus glúteos se debiliten y aplanen, para que los reduzcas en la medida de lo posible.

Video ¿Pasas mucho tiempo sentado?: 3 estiramientos para destensar tu cuerpo en menos de cinco minutos

#1 Mantenerse mucho tiempo sentado



La falta de actividad al pasar mucho tiempo sentado puede atrofiar los músculos de las piernas y glúteos, pues involucra una movilidad nula del cuerpo.

¿Cómo resolverlo?



Realizar ejercicio es la respuesta obvia, pero también hay algo que puedes hacer y no requiere de mucho esfuerzo. Cada media hora levántate de tu silla y camina de cinco o 10 minutos, ya sea para tomar agua, comer algo o simplemente ir al baño.

Eso activará la circulación en tus piernas y glúteos, además de que fortalecerá tus músculos. Además, esto tiene el beneficio añadido de reducir la posibilidad de sufrir várices.

Video Ejercicios en casa que sustituyen el gimnasio y te mantienen en buena forma

#2 Dormir en posición fetal



Bubnis explica que dormir en posición fetal simula la mala postura que el cuerpo tiene al sentarse por mucho tiempo. Eso genera que los músculos continúen atrofiados incluso horas después de que la persona despertó y que la espalda se mantenga en una posición poco cómoda.

¿Cómo resolverlo?



Para evitar estos problemas, intenta acostarte con el cuerpo completamente estirado, sin flexionar tus articulaciones, cuello ni espalda.

Así tu espina dorsal y cadera descansarán de las posturas que tuviste en el día.

No dormir lo suficiente



¿Tu trasero se aplanará si no duermes suficiente? Así es. Incluso si haces mucho ejercicio tus pompas se verán afectadas, pues el cuerpo requiere de tiempo para repararse del daño sufrido en el día.

Pocas horas en la cama evitarán que tu organismo se recupere adecuadamente y eso retrasará el crecimiento de tus glúteos si haces ejercicio.

Por supuesto, esto empeora si no haces actividad, pues ocurrirá un tipo de autocanibalismo orgánico: tu cuerpo usará sus proteínas, grasas y químicos para mantenerte activo.

#4 Falta de ejercicio



Un estudio realizado por el profesor Ulf Ekelund, del departamento de medicina del deporte en la escuela noruega de ciencias deportivas en Oslo, reveló que para contrarrestar ocho horas de trabajo en una oficina sentado es necesario hacer ejercicio físico moderado o intenso de 30 a 40 minutos al día.

Eso significa que para tener un estilo de vida saludable deberías realizar 180 minutos a la semana de ejercicio físico, lo curioso es que no sólo se debe trabajar glúteos para no perderlos, también es necesario hacer entrenamientos integrales que involucren el cuerpo entero.

Video Rutina para aumentar y fortalecer glúteos en casa I 15 minutos



¿Cuántos de estos puntos haces a diario que te hacen perder músculo en los glúteos?