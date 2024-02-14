Lifestyle
Amor

11 mensajes de texto muy románticos para enamorar a un hombre

Celebremos el amor con estas ideas de mensajes de texto románticos para festejar una nueva relación. ¡Y qué viva el amor!

Atentamente Victoria .

Nada mejor que amar y ser amado…

Y más aún cuando estamos comenzando ese amor y todo es pasión, mariposas en el estómago y muchos besos y mimos. Por eso es que los amores que recién comienzan nos gustan tanto y despiertan en nosotros los mejores sentimientos.

Celebremos el amor con estas frases para festejar una nueva relación ¡Qué viva el amor!

#1 Mi corazón es perfecto porque tú estás en él

#2 Eres la casualidad más bonita que ha llegado a mi vida

#3 La sonrisa es mía, pero el motivo de ella eres tú

#4 De las 24 horas del día, 16 pienso en ti y las otras 8, sueño contigo

#5 Cuando te besé por primera vez, mi corazón gritó “te encontré”

#6 Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo

Te puede interesar: 10 mensajes que un hombre siempre contestará, ¡garantizado!

#7 Tienes ese “no sé qué” que me encanta

#8 Nunca supe que tenía un sueño, hasta que ese sueño fuiste tú

#9 Los pajaritos están tristes cuando el cielo está nublado y yo lo estoy cuando no estoy a tu lado

#10 No sé lo que vi en ti, pero sé que no lo vi en nadie más

#11 Que nuestro amor sea como el mar, donde se ve el principio pero no el final

¿Te gustaron estas frases? Entonces, envíaselas por mensaje de texto a ese chico que te enamoró o con quien estás empezando una relación. 

Si quieres más ideas, te dejamos 73 preguntas tiernas y románticas para hacerle a tu pareja y fortalecer su relación.

