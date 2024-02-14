11 mensajes de texto muy románticos para enamorar a un hombre
Celebremos el amor con estas ideas de mensajes de texto románticos para festejar una nueva relación. ¡Y qué viva el amor!
Por:
Atentamente Victoria .
Nada mejor que amar y ser amado…
Y más aún cuando estamos comenzando ese amor y todo es pasión, mariposas en el estómago y muchos besos y mimos. Por eso es que los amores que recién comienzan nos gustan tanto y despiertan en nosotros los mejores sentimientos.
#1 Mi corazón es perfecto porque tú estás en él
#2 Eres la casualidad más bonita que ha llegado a mi vida
#3 La sonrisa es mía, pero el motivo de ella eres tú
Imagen Thinkstock
#4 De las 24 horas del día, 16 pienso en ti y las otras 8, sueño contigo
Imagen Thinkstock
#5 Cuando te besé por primera vez, mi corazón gritó “te encontré”
Imagen shutterstock
#6 Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo
Imagen iStock
#7 Tienes ese “no sé qué” que me encanta
Imagen iStock
#8 Nunca supe que tenía un sueño, hasta que ese sueño fuiste tú
Imagen iStock
#9 Los pajaritos están tristes cuando el cielo está nublado y yo lo estoy cuando no estoy a tu lado
Imagen iStock
#10 No sé lo que vi en ti, pero sé que no lo vi en nadie más
#11 Que nuestro amor sea como el mar, donde se ve el principio pero no el final
¿Te gustaron estas frases? Entonces, envíaselas por mensaje de texto a ese chico que te enamoró o con quien estás empezando una relación.
Si quieres más ideas, te dejamos 73 preguntas tiernas y románticas para hacerle a tu pareja y fortalecer su relación.
