6 peinados para disimular las canas y el crecimiento de la raíz ¡olvídate de los retoques!

Al igual que el paso del tiempo, la aparición de canas y el crecimiento de la raíz es inevitable. Para disimular ambos "problemas" hay dos opciones: retocar el tinte o realizar peinados que los disimulen. Aunque las dos alternativas son prácticas y efectivas, lo cierto es que la coloración puede dañar tu melena y restarle vitalidad. Por eso, lo mejor es optar por un stylist look que sea rápido y moderno.

Te mostramos los mejores peinados que puedes hacerte en muy pocos minutos. Te servirán de inspiración para darle un refresh a tu imagen. ¡Toma nota y pon manos a la obra!

6 peinados para disimula las canas y olvidarte del retoque

#1 Trenza messy

¡Mientras más desordenado, mejor! Este es el peinado favorito de las celebridades y un must si lo que buscas es verte más jóven, fresca y con mucho estilo. No solo es ideal para agregarte unos centímetros de altura y afilar tus facciones, también ocultará las canas y el crecimiento en el cuero cabelludo.

Este peinado es súper fácil de hacer: sujeta las trenzas a modo de corona o con más de tres cabos (sin apretar), así desviarás la atención de los mechones que deseas ocultar. Para agregar volumen aplica un poco de shampoo seco en la raíz o peina con una secadora y un cepillo redondo. Aquí te mostramos cómo hacerlo rápidamente y sin mucho esfuerzo:

#2 Cabello húmedo

El peinado favorito de Kim Kardashian llegó para quedarse. Disimula la raíz, la falta de hidratación y la aparición de canas, estilizando el cabello hacia atrás y dándole un poco de volumen al frente. El efecto wet o semi-húmedo enmascara estas zonas y les da una dosis extra de brillo.

Obtén este look mezclando gel con crema para peinar y aplicando sobre el cabello ligeramente húmedo. Usa un peine para darle más textura y volumen. Lo mejor es que puedes hacerlo en cualquier tipo de cabello, no importa si es rizado o lacio.

#3 Ponytail estilo JLo

El emblemático look de Jennifer Lopez es un gran acierto para ocultar las canas y las raíces que necesitan retoque. El secreto reside en que no traces ninguna raya y uses un cepillo de cerdas naturales muy juntas.

Perfecciona el peinado con cera para el cabello o gel. Si deseas un estilo desenfadado y casual, te sugerimos realizar algunas beach waves en la coleta; puedes hacerlo con un spray de agua filtrada y sal de mar. Es muy fácil.



En cambio, para presumir un look elegante y glamuroso es recomendable llevar el cabello lacio y con brillo. Para empezar, aplica un protector térmico que vaya de acuerdo a tus necesidades. Divide la cola de caballo o ponytail en secciones y comienza a alisar. Finaliza aplicando un poco de aceite capilar para darle un aspecto saludable y hermoso.

#4 Coleta baja para disimular las canas

Práctico, elegante e ideal para lucir como toda una girl boss. Repite los pasos del apartado anterior pero peina la coleta a la altura de la nunca, no más arriba ni abajo. Adereza el look con un moño de terciopelo, una liga con perlas (super coquete) o pasadores hechos con joyería. ¿Buscas un estilo sobrio, elegante y fácil de hacer? Debes intentar está opción.

#5 Diademas oversized

Las diademas son una gran opción para quienes desean agregar una pizca de glamour a su estilo. No importa si están hechas de terciopelo, glitter o llenas de perlas, son perfectas para ocultar la raíz y transformar cualquier outfit en un look de alfombra roja.

Lleva el cabello lacio, con ondas ligeras o sobre un recogido sin esfuerzo. Las opciones son infinitas.

#6 Trenzas con accesorios

Para lucir igual de rockstar que una celebridad debes cepillar todo tu cabello hacia atrás, dividirlo en cuatro partes y hacer una trenza francesa en cada una de ellas. Añade más estilo con extensiones de colores, glitter o estoperoles. Por último, aplica un texturizador y spray para fijar el peinado.

La ventaja de este styllist look es que los accesorios disimulan la raíz y le restan protagonismo. Es una alternativa fácil y moderna para mejorar tu imagen en un dos por tres.

Además de ocultar las molestas canas y el crecimiento del cabello, estas opciones harán que te veas fantástica e impecable a cualquier hora del día. Anímate a probar alguno de estos peinados y prepárate para lucir como la diosa que eres.

Los resultados te cautivarán. ¡Yasss, queen! ¿Qué peinado intentarás primero?