Lifestyle
Significado de los sueños

5 tipos de sueños que podrían indicar que estás embarazada

El embarazo, una etapa de grandes transformaciones físicas y emocionales, puede influir en el inconsciente y manifestarse en sueños misteriosos.

Por:Sebastián Pérez Sánchez
Uno de los momentos de grandes transformaciones físicas y emocionales es el embarazo, que puede causar cambios incluso cuando aún no se descubre y puede afectar al inconsciente y manifestarse en forma de sueños misteriosos.

Aunque carece de apoyo científico o explicación médica a través de los estudios, algunos tipos de sueños se consideran comunes entre las mujeres embarazadas y pueden ser frecuentes cuando comienzan a desarrollar el feto. Aprende sobre los tipos de sueños que pueden indicar un posible embarazo:

Los sueños que las mujeres embarazadas pueden tener


Soñar con agua: soñar con grifos abiertos, cascadas u otras caídas de agua puede significar que una mujer está embarazada. Se suponía que las razones eran la fabricación de líquido amniótico al comienzo del embarazo o incluso un miedo inconsciente a que la bolsa estallara tarde en el embarazo.

Soñando con la tierra: los sueños de caminos de tierra, colinas o montañas simbolizarían tierras fértiles, listas para ser sembradas y germinadas, como una mujer en el proceso de convertirse en madre de un bebé.


Soñar con animales extraños y/o peligrosos: indicaría preocupación y cuidado, común a los procesos de maternidad y parto.

Soñar con una pareja amorosa: podría indicar un embarazo no descubierto por el sentimiento de algo más que uniría a la esposa de su pareja además del romance. En este caso, el hijo que tuvieron.

Sueños eróticos: una mayor frecuencia de sueños relacionados con el sexo y la seducción puede ser el resultado de cambios hormonales que ocurren durante el embarazo que supuestamente dejarían a la mujer con un mayor deseo sexual reflejado en el inconsciente.

