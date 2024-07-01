Lifestyle
Significado de los sueños

Los sueños eróticos y de infidelidades tienen un significado íntimo e inconsciente

Soñar con tener sexo con alguien que no es tu pareja puede revelar ausencia emocional; para tener una comprensión completa se requiere evaluar las metáforas, emociones y juegos de palabras presentes en el sueño.

Misteriosos, fascinantes e incontrolables, los sueños pueden ser considerados un verdadero puente entre la conciencia y los niveles más profundos y desconocidos de la mente humana. Pueden revelar miedos, deseos y otros sentimientos que no somos capaces de percibir o admitir cuando estamos despiertos.

Significados de los sueños: sexo y traición

En una tentativa de develar lo que quieren decir los tipos de sueños más comunes, la especialista Lauri Quinn Loewenberg, autora del libro ¿Por qué soñé eso?, de la editorial Best Seller, reunió estudios sobre pensadores como Carl Jung y el análisis de más de 50 mil sueños que la ayudaron a entender lo que cada uno puede significar en realidad.

De acuerdo con la investigadora, soñar con sexo y traición es algo bastante común y una fuente de grandes dudas e incluso aflicciones entre muchas personas. Además, afirmó, tiene significado inconsciente e íntimo. El significado de los sueños eróticos no indica exactamente falta de sexo, sino una posible necesidad de unión que una persona tiene consigo misma o con otro individuo.


La especialista dice que soñar que estás teniendo sexo con otra persona que no sea tu pareja puede indicar un sentimiento inconsciente de la ausencia emocional o real del compañero, por ejemplo, por exceso de trabajo.

Lauri resalta que, a pesar de indicar significados probables, las interpretaciones de los sueños solo tienen sentido real si se combinan con un análisis individual del contexto del sueño. La comprensión completa de un sueño implica una evaluación cuidadosa de metáforas, emociones y juegos de palabras, por más bizarros que parezcan. La autora considera que cuestionarse cómo los personajes, situaciones, objetos y acciones se asemejan a la vida es esencial.

En la mayoría de los casos, de acuerdo con la profesional, los sueños hablan solamente del soñador y, al contrario de lo que mucha gente todavía cree, no pueden predecir el futuro. Ellos funcionan solo como una especie de consejo dado por el inconsciente para el consciente para que el individuo trate de vivir de forma más fácil y práctica.

