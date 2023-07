Si eres residente permanente legal y cumples con estos criterios, estás listo para empezar el proceso de ciudadanía

A los que temen perder su identidad cultural, no hay de que preocuparse ya que la obtención de la ciudadanía estadounidense no impacta en lo absoluto la cultura del solicitante. Estados Unidos no requiere que el nuevo ciudadano deje de practicar su idioma, ejerza su religión, comparta con su comunidad inmigrante, o desprecie su cultura. Al contrario, esa cultura personal que es parte fundamental del nuevo ciudadano se incorpora e integra a la textura nacional del país, añadiéndole a la diversificación cultural americana, así beneficiando al resto de la ciudadanía. El solicitante sigue con el mismo acceso a su país, no se le deprive ningún beneficio, y mantiene intacta su inexorable conexión a su pueblo. Al convertirse ciudadano el solicitante no le está cometiendo ni traición, ni violación a su país de natalicio.