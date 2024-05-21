Cuánto sabes de ciudadanía estadounidense

La ola de leyes antiinmigrantes se ha extendido por varios estados de EEUU. Sigue las últimas noticias en Univision.

Durante el año fiscal 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registró 781,075 peticiones de ciudadanía por naturalización presentadas por medio del formulario N-400 ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

En ese mismo período (del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023), la agencia federal aprobó 969,380 peticiones de ciudadanía. De ellas, 951,985 correspondieron a civiles y 5,412 a militares.

El DHS también reveló que 111,637 solicitudes fueron denegadas.

La base de datos de USCIS señala que al 30 de septiembre del 2023 tenía acumuladas 400,908 peticiones de ciudadanía N-400.