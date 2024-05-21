La ola de leyes antiinmigrantes se ha extendido por varios estados de EEUU. Sigue las últimas noticias en Univision.
Quiz
Cuánto sabes de ciudadanía estadounidense
Contesta estas preguntas y descubrirás si sabes lo suficiente sobre ciudadanía estadounidense.
Por: JORGE CANCINO
Publicado 21 May 2024 – 10:20 AM EDT
Durante el año fiscal 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registró 781,075 peticiones de ciudadanía por naturalización presentadas por medio del formulario N-400 ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
En ese mismo período (del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023), la agencia federal aprobó 969,380 peticiones de ciudadanía. De ellas, 951,985 correspondieron a civiles y 5,412 a militares.
El DHS también reveló que 111,637 solicitudes fueron denegadas.
La base de datos de USCIS señala que al 30 de septiembre del 2023 tenía acumuladas 400,908 peticiones de ciudadanía N-400.
Pregunta 1 de 16
¿Cómo se pide la ciudadanía estadounidense?
Por medio de una carta al servicio de inmigración
Por medio del formulario N-400 de USCIS
Por medio de un correo electrónico al Departamento de Estado
Por medio de un correo electrónico al Congreso
Pregunta 2 de 16
¿Quiénes califican para pedir la ciudadanía estadounidense?
Cualquier extranjero que lleve más de un año en Estados Unidos de manera legal
Cualquier extranjero que lleve al menos tres años en Estados Unidos
Los residentes permanentes que lleven al menos cinco años con ese estatus legal
Ninguna de las anteriores
Pregunta 3 de 16
La ciudadanía estadounidense otorga beneficios y privilegios, entre ellos:
Votar y participar en el sistema democrático
Ejercer un cargo en el gobierno federal
Ser gobernador, representante o senador
Todas las anteriores
Pregunta 4 de 16
¿Puede el gobierno federal deportar a un ciudadano estadounidense?
No
Sólo en caso de ser hallado culpable de un crimen
Sólo en el primer año como ciudadano
Sólo si es detenido en una redada de ICE
Pregunta 5 de 16
Si tiene antecedentes criminales, ¿puede pedir la ciudadanía estadounidense?
Sólo si cometió un crimen en los últimos 12 meses
Antes de pedirla, consulte con un abogado para que revise su expediente
Oculte la información sobre crímenes en el formulario N-400
Espere un año después del crimen cometido para pedirla
Pregunta 6 de 16
Si tiene residencia y violó la ley de inmigración en el pasado, ¿puede pedir la ciudadanía?
Sí
Las faltas cometidas como residente no cuentan
No, incluso puede perder la residencia permanente
Si, pero será una ciudadanía condicionada
Pregunta 7 de 16
Si pide la ciudadanía estadounidense, ¿pierde su ciudadanía por nacimiento?
No
Sí
Sólo por un tiempo
Depende de lo que digan las leyes de su país al respecto
Pregunta 8 de 16
¿En qué situaciones puede tener problemas para convertirse en ciudadano?
Si vivió fuera de EEUU por más de seis meses
No declaró impuestos y tampoco se inscribió en el Select Service
Mintió u ocultó información en el formulario N-400 y se registró para votar
Todas las anteriores
Pregunta 9 de 16
¿Cuánto tiempo deben esperar los cónyuges residentes permanentes casados con estadounidenses para pedir la ciudadanía?
3 años
5 años
1 año
No hay plazo
Pregunta 10 de 16
¿Pueden los asilados o refugiados pedir la ciudadanía?
No
Sí, pero deben esperar 5 años como residentes
Sí, pero deben esperar 3 años como residentes
Sí, 3 años después de recibir el asilo o entrar al país como refugiados
Pregunta 11 de 16
¿Cuántas preguntas tiene el examen para la ciudadanía?
10
20
100
50
Pregunta 12 de 16
¿Cuántas preguntas le hacen durante el examen para la ciudadanía?
5
20
50
10
Pregunta 13 de 16
¿Se puede rendir el examen de ciudadanía en otro idioma que no sea inglés?
No
Sólo si tiene más de 50 años y ha vivido 20 años s como residente o 55 años y 15 años como residente
Tiene que pedir permiso al Departamento de Estado
Sólo si entró legalmente al país
Pregunta 14 de 16
¿Qué pasa si miente en el formulario N-400?
Nada
Tendrá que presentar un nuevo formulario N-400
Le cancelarán el trámite y le negarán la ciudadanía
Pagará una multa y continuará el proceso
Pregunta 15 de 16
¿Cuánto tiempo tarda USCIS en procesar y otorgar una ciudadanía por naturalización?
Entre 6 y 9 meses
Entre 2 y 4 meses
Más de 10 meses
Más de un año
Pregunta 16 de 16
Si tiene dudas respecto a su historial y quiere pedir la ciudadanía, ¿qué debe hacer primero?
Nada, solo llenar y enviar el formulario N-400 a USCIS
No poner sus faltas en el formulario N-400
Registrar solo aquella parte de su historial que no comprometa el trámite
Consultar primero con un abogado para revisar su expedi
Nota: Univision Noticias consultó a abogados de inmigración para este quiz.