¿Pueden deportarte solo por ser indocumentado? ¿Quiénes son prioridad para deportar? Este quiz te explica

Pregunta 9 de 20

¿Tienen derechos los inmigrantes con orden de deportación?

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) recuerda que. Por ejemplo, no están obligados a abrirle la puerta de su casa a nadie; si los agentes quieren entrar, pregúntenles si cuentan con una orden judicial firmada por un juez. Una orden de deportación emitida por el departamento de inmigración no es suficiente. Si los agentes le dicen que cuentan con una orden judicial firmada por un juez, pídales que la deslicen por debajo de la puerta para poder verificarla. La orden debe estar su nombre o el nombre de quien sea que viva en ese domicilio.