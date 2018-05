Te decimos quién suplirá a Adrián Uribe en sus compromisos laborales

Adrián Uribe continúa internado en un hospital privado de la Ciudad de México debido a la peritonitis aguda que lo mantuvo en terapia intensiva durante 20 días, ahora está en terapia intermedia y siguiendo las indicaciones medicas: “Los doctores fueron muy claros conmigo y me dijeron que necesito estar mínimo dos meses sin hacer nada , en reposo total”, explicó el actor y comediante, quien se vio en la necesidad de cancelar sus compromisos laborales.

"Por lo grave que estuve no me puedo arriesgar a regresar y ponerme mal otra vez, la verdad es que quiero obedecer como lo he hecho desde el principio y seguir al pie de la letra las indicaciones, por lo que cancele la gira de ‘Imparables’ al lado de Omar Chaparro y mi participación en el mundial de Rusia (con Televisa) también tendrá que esperar”, señaló Adrián al programa radiofónico de Javier Poza.