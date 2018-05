Exclusiva: Guillermo del Bosque confirma que está libre de cáncer, aunque lo habían desahuciado hace un año

El productor de televisión Guillermo del Bosque charló en exclusiva con Univision Entretenimiento y confesó que está libre de cáncer, a casi un año de que los médicos le detectaran la enfermedad e incluso fuera desahuciado: “Me hice un examen en el que salí limpio y cada tres meses me tengo que estar checando, porque yo creía que ya por haber terminado con las quimios ya me podía ir y resulta que no, que debes estar en remisión y estarte cuidando; y es en la parte en la que estoy”.

Memo del Bosque -como lo llaman sus amigos- está de regreso a su rutina laboral tras casi un año aislado y con las defensas bajas: “El 12 de enero fue mi último tratamiento, llevo tres meses sin medicamento, lo cual hace que el pelo vaya saliendo, el color vaya regresando y la piel se vaya regenerando, porque estaba bastante lastimado. Me siento bien”.



Y ya que el cáncer está en remisión el productor todavía no está dado de alta. Sin embargo, Del Bosque no pierde la esperanza: “Me hice un estudio en febrero y otro a finales de abril, ahorita son cada tres meses, si no sale nada son cada seis y así por un periodo de dos años me parece, si es que no sale nada te dan de alta. Tengo mi catéter puesto todavía, me lo van a dejar por cualquier emergencia, pues como dice el doctor una cosa es que pongamos medicina y otra muy diferente cómo reaccione tu cuerpo sin ella”.

En septiembre de 2017 Memo fue diagnosticado con este padecimiento sin muchas expectativas de que pudiera salir de este trance: “Cuando fui, me dijeron que era positivo, que sí había cáncer. Lo primero que pregunté fue dónde está el tumor y me dijeron: 'Aquí están los 18 o 19, entre sistema linfático y huesos', entonces fue una sorpresa porque te imaginas que tienes cáncer y que es un tumor, y de pronto era demasiado”.



Procesar que tenía una enfermedad tan avanzada no fue fácil: “Ya que empecé (con el tratamiento) fue tomar al toro por los cuernos, con mucha fe, con amor por mis hijos, con muchas ganas, mucha fuerza y así he estado este tiempo; y ahora sí que la mano de Dios, la energía de los amigos, el amor de tu familia, la fuerza mental que tú le metas, todo se junta y a echarle ganas. No te digo en este momento que ya estoy liberado y dado de alta”.

El productor explicó que además de la medicina tradicional, ha probado con la medicina natural: “La verdad no dejo la medicina alternativa, seguir comiendo ciertas plantas, ciertos jugos, cierta alimentación, dejé la harina, el azúcar, ciertos sueros que me pongo de vitaminas para levantar el organismo, porque todo lo que te dejó de toxinas pues tiene sus consecuencias, y todo eso hay que irlo eliminando poco a poco”.