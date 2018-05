Revelan que Thalía tuvo un accidente por culpa de Luis Miguel

“Un día de repente me habla Luis Miguel y me pregunta: ‘¿Conoces a Thalía?, una cantante guapísima, preséntamela’. Y pues ella es muy amiga mía y le dije que la invitáramos a cenar”, detalló el presentador al ‘Matutino Express’.



“Veníamos en la avenida Las Flores (el chofer y él), pasamos por la casa de mi exnovia, me distraje y de repente hay un tope, me amarro, freno y Luis Miguel que venía quién sabe qué haciendo, se me estrella en la parte de atrás”, recordó Jorge.