Revelan detalles del vestido de novia que supuestamente usará Meghan Markle en su boda con Harry

Otras novedades: recordando a Diana y no habrá dama de honor

Por otra parte, el Palacio de Kensington anunció que el primer compromiso de Harry y Meghan como pareja casada t endrá lugar la semana posterior a la boda y, aunque no se han dado más detalles al respecto, se cree que podría estar asociado con las conmemoraciones del primer aniversario del ataque en el Manchester Arena, ocurridos el 22 de mayo de 2017 durante un concierto de Ariana Grande .

Jason Knauf, portavoz oficial de Kensington Palace dijo (y así lo reporta People): "No es inusual que las parejas reales retrasen su luna de miel", y también se cree que Meghan desea pasar tiempo con los muchos amigos y familiares que viajarán desde los Estados Unidos y Canadá para la boda, y que solo estarán poco tiempo en Inglaterra; además se confirmó que Meghan no tendría una dama de honor ( al estilo estadounidense) porque no podía elegir entre su grupo de amigas.