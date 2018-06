Lo que sabemos del viaje en tren de Meghan y la reina Isabel (enfrentarán una protesta)

La aventura real

A bordo del tren, la reina cuenta con un despacho que ocupa 75 pies de largo. Pero hay más. Este espléndido tren cuenta con una lujosa sala para fumadores, que la duquesa de Sussex, de 36 años, no debería pisar puesto que sigue un régimen alimentario y estilo de vida muy saludable. También está dotado de habitaciones con camas dobles y su propio baño y un imponente comedor para 12 personas. Pese a los lujos y el confort, la reina casi no usa el tren. El año pasado, el tren solo se usó 14 veces a un costo de 1.2 millones de dólares (£ 900,000), apuntó Hello.