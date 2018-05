Él sí lo dejó todo por amor: la historia de Wallis Simpson y el romance que pudo más que un reino

Forjada a hierro

La americana enigmática

Sobre estos rumores, su confidente y amigo Michael Bloch, quien publicó otra biografía muy personal sobre ella, aseguró que Wallis “ sufría del Síndrome de Insensibilidad Androgénica (SIA)", es decir, era genéticamente hombre pero con un aspecto femenino, razón por la cuál no podría tener hijos", mientras que en su diario, el biógrafo real James Pope-Hennesey, que sirvió bajo tres reyes, Jorge V, Eduardo VIII y Jorge VI, se atrevió a mencionar: “Me sentiría tentado de clasificarla como la mujer americana por excelencia, si no fuera por la sospecha que tengo de que no es mujer ”.

"La mujer que amo"

La ocurrencia del heredero de casarse con semejante prospecto hizo que la casa real, el primer ministro Stanley Baldwin y la prensa cayeran en caos; la reina María la calificó con desprecio como: "Esa mujer" y la duquesa de York, Elizabeth Bowes-Lyon (que sería la madre de lsabel II ) se convirtió en su enemiga natural . Aunque lo irónico, es que la interfecta, detalló Sebba, no quería casarse ni ser reina, solo seguir viviendo a gusto como amante del rey sin que nadie la molestara (algo similar a lo que deseaba Camilla Parker-Bowles en su época de amor secreto de Carlos de Gales), y la noción de ser la mujer más vilipendiada de Gran Bretaña no le agradaba nada.

“Él tuvo que elegir y eligió lo que muchos consideraron que era el gesto más romántico de la historia. Él decidió que amaba tanto a Wallis, que como dijo en su discurso de abdicación, no podía continuar cumpliendo su deber, sin la mujer que amaba a su lado”, explicó la historiadora Lisa Hilton en el documental ' The Royals '. El 10 de diciembre se concretó su renuncia y realizó una breve declaración para su pueblo, dando paso al reinado de su hermano Albert, duque de York, que se convirtió en Jorge VI.

"Ustedes conocen las razones que me han llevado a renunciar al trono", declaró desde Buckingham a través de la BBC ". Quisiera hacerlos comprender que, al tomar esta resolución, no he olvidado en absoluto al país o al Imperio, a los cuales, primero como príncipe de Gales y más tarde como rey, he dedicado veinticinco años de servicio. Pero pueden creerme cuando les digo que me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis funciones como rey, en la forma en que desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo”.