"Quería ver a su esposa": esto es lo que sabemos del confuso traslado de José José a Miami

El cantante mexicano José José viajó este martes a Miami en un vuelo privado, para reencontrarse con su esposa Sara Salazar, a quien no había visto desde que se sometió al tratamiento para erradicar el tumor canceroso en el páncreas que le fue diagnosticado el año pasado.

“La ambulancia vino por él y cuando se iban (rumbo al aeropuerto de Toluca), Sarita (hija menor del cantante) me dijo que si quería ir con ellos a Miami, pero todo fue muy rápido, no me dio tiempo de nada”, confirmó a Univision Entretenimiento Laura Núñez, portavoz de prensa del artista y quien estuvo a su lado durante los pasados meses, cruciales para el intérprete de 'Si me dejas ahora'. Aunque en la madrugada del miércoles 7 de febrero trascendieron imágenes que mostraban el supuesto arribo de José José en camilla al hospital Jackson Memorial, en Miami, Florida, unas horas más tarde la información fue desmentida, pues se trataba de otro paciente y no del 'príncipe de la canción'.



En marzo de 2017, el cantante informó que se encontraba hospitalizado debido a exámenes médicos de rutina. Sin embargo, se filtró a los medios que en realidad se trataba de cáncer de páncreas. Poco después, mediante un video en YouTube, el cantante aseguró que el tumor estaba siendo tratado por médicos de su confianza. Desde 2009 el cantante inició una lucha contra la enfermedad de Lyme, la cual le paralizó casi por completo el lado izquierdo de su cuerpo. Debido a esto, el cantante declaró en varias ocasiones que le costaba trabajo respirar. "Me cuesta trabajo hablar por la falta de aire en el pulmón y de la tráquea del lado izquierdo, pero mis cuerdas vocales están limpiecitas", dijo a Notimex. "No podía cerrar mi ojo, no podía comer y entonces, encerrado en mi casa, me puse a escribir mi libro, pero nunca me imaginé de la secuela tan tremenda", explicó el artista. Además de Lyme, en 2007 lo atacó una bacteria que le produjo parálisis de Bell: un episodio de debilidad temporal de los músculos de un lado de la cara, que afecta por lo general a personas con diabetes. Para la celebración de sus 50 años como artista, el cantante ofreció unos conciertos en el Teatro Metropólitan en la Ciudad de México, para los cuales se preparó física y mentalmente. Para tener la máxima capacidad de su voz, el artista tuvo que someterse a una ventilación de pulmones y desinflamación en su laringe, faringe y tracto digestivo. El intérprete de 'Gavilán o Paloma' es diabético, y al hacerle ese procedimiento desinflamatorio se modificaron los niveles de azúcar, por lo cual debían aplicarle insulina para balancear la glucosa de su sangre. La diabetes también ha afectado su vista, y ante algunos medios de comunicación ha comentado que usa unos lentes de alta graduación. Además de esto, el cantante tiene algunos dolores provocados por una caída que sufrió en 2013. José José se cayó en un escenario de Querétaro y los médicos revelaron que sufrió dos fracturas en el injerto de metal de su pierna y esto evitó que la lesión corriera por su pelvis. Pero a meses de la caída, ha comentado que no se siente muy bien: "Hay días en que puedo caminar porque hago ejercicio, pero hay otros que no y digo: 'caray, no cabe duda que está pasando el tiempo y los años". A pesar de los problemas que enfrenta, no pierde la esperanza de recuperar su voz. Asegura que existe la posibilidad de aislar la bacteria causante de la enfermedad de Lyme y que con ello podría recuperar su voz al ciento por ciento, pues sus cuerdas vocales no están afectadas. Debido a las múltiples enfermedades que lo aquejan, el intérprete también ha padecido depresión. En una ocasión confesó a la revista TVNotas que ese trágico hecho lo llevó a intentar acabar con su vida. "Cuando perdí la voz por primera vez, pensé en el suicidio. Hubo una vez en que me metí la pistola en el paladar y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía?", dijo en Primer Impacto. En 2012 fue operado de una hernia hiatal, por lo cual estuvo retirado de los escenarios por varios meses. El reflujo que le provocaba la hernia llegaba a sus cuerdas vocales y le lastimaba mucho. Así comunicó con mucha alegría 'El Príncipe de la Canción' que la operación de la hernia había sido todo un éxito. En 2014, durante una conferencia de prensa organizada por su disquera, recordó los excesos de su pasado. Indicó que los viajes y las extenuantes giras de trabajo agravaron su salud. "Vivía viajando, si dormía en el avión, bueno, porque bajando iba a la radio y entrevistas y en la noche al cabaret. A veces me enfermaba de los bronquios. No estaba en condiciones de subirme al escenario". En la década de 1980 se excedió en el alcohol y el uso del cortisol. Debido a las inyecciones de cortisol tuvieron que ponerle una prótesis, ya que dicha sustancia mataba los vasos sanguíneos de su fémur: "Se me cayó una pierna, hubo que ponerme una prótesis", dijo a Notimex. A finales de los ochenta fue sometido a varias cirugías en las cuerdas vocales debido a lo dañadas que las tenía por el alcohol. Por ello se alejó de los vicios desde 1995. Mucho antes de estos problemas José José ya había superado terribles dificultades. En 1972 sufrió de un caso grave de neumonía, y su diafragma torácico sufrió una parálisis. La enfermedad casi deteriora por completo su voz, su carrera y su vida. La revista TVyNovelas indicó que se recuperó después de pasar por meses de tratamiento basado en ejercicios de respiración, pero uno de sus pulmones se le dañó permanentemente. Según la publicación, los problemas de salud del cantante vienen desde que era muy joven. La revista indicó que el cantante padecía desde los 15 años una gastritis que lo afectó toda su vida. Además, las adicciones siempre fueron una constante en su carrera.

Núñez aseguró que el intérprete de 'Gavilán o paloma' estaba deseoso de regresar a Miami, y que su hija menor, Sarita, coordinó su traslado. “Estoy triste porque se fue, Sarita tomó la decisión de llevárselo”, añadió la mujer cuya esperanza es que José José esté feliz, "porque es lo que quería, irse a Miami... quería ver a su esposa”.

Esta madrugada, Sara Salazar, esposa del artista, fue entrevistada por varios medios en los alrededores del aeropuerto de Miami, donde se mostró contenta, aunque fue muy parca con sus expresiones. Aseguró que José José estará "mejor, bien cuidado", listo para celebrar el próximo 18 de febrero su cumpleaños 70.



"No se preocupen. Oren, que Dios es lo más grande", dijo Salazar, quien se había visto impedida de volar a México a raíz de un derrame cerebral que sufrió hace unos años y le produce problemas con la altura.

Desconcierto familar

Hasta el momento, todos sus familiares y Núñez aseguran que José José "venció el cáncer" y que su estado de salud permanece delicado, aunque el proceso de sanación ha sido muy fuerte. En lo que no parecen estar de acuerdo es en el traslado del intérprete a Miami, pues según se ha informado en las pasadas horas, ni José Joel ni Marysol, hijos mayores del 'príncipe de la canción', sabían que su padre regresaría a Miami.

De hecho, José Joel estaba en Miami el martes, donde dijo que había compartido con su papá y sus dos hermanas el pasado domingo, cuando en familia disfrutaron del Super Bowl. "Gracias a Dios, ni se está muriendo, ni está desahuciado. Lo tenemos ya en casa, ya salió del hospital y ahora estamos en la situación de apapacharlo mucho, besarlo mucho en lo que se acaba de nutrir, gana un poquito de más peso y sale adelante", dijo el martes, en una entrevista televisiva.

El también artista regresó en horas de la noche a México para supuestamente enterarse de que su papá estaba viajando hacia los Estados Unidos. Su hermana Marysol declinó hacer comentarios.