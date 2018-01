Exclusiva: José José en terapia intensiva por acoso de paparazzi

El 'Príncipe de la Canción' fue trasladado a una sección más privada del hospital por seguridad, y no por un deterioro de salud, reveló su asistente Laura Núñez.

El cantante mexicano José José quien se encuentra internado en el Hospital de Nutrición en la Ciudad de México desde el pasado 9 de enero fue trasladado la mañana del 12 de enero de 2018 al área de Terapia Intensiva: " Porque lamentablemente algunos miembros de prensa entraron al hospital y comenzaron a retratar a los pacientes de los cuartos del piso donde estaba José y así evitar que eso vuelva a suceder", esto detalló Laura Núñez, quien habló en exclusiva con Univision Entretenimiento.

Núñez, asistente y vocera oficial del llamado ‘Príncipe de la Canción’, explicó que también se tomó esa medida por la integridad de los demás pacientes que resultaron afectados: “Como se pusieron a retratar a varias personas la gente se molestó y se tomó la medida de bajar a José a terapia intensiva. Ahí ya no puede entrar nadie, fue por seguridad y no por que haya deteriorado en su salud”.



José José: una vida en imágenes Aunque ya había grabado dos discos como Pepe Sosa, es hasta 1969 cuando José Rómulo Sosa Ortiz recibe su primera oportunidad discográfica con RCA Víctor y decide adoptar el nombre de José José, en honor a su padre recién fallecido. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir José José sorprendió a México y al mundo en sus primeras apariciones en el famoso programa de televisión ‘Siempre en Domingo’, conducido por Raúl Velasco. Ambos, tanto el programa como el cantante, alimentaron la fama mutua. Era 1969 y la historia apenas comenzaba, ‘aún había más’ por venir. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 1969 José José ya compartía escenarios con músicos y compositores de la talla de Armando Manzanero. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 1970 fue el año en que ‘El triste’ y ‘La nave del olvido’ se escucharon por primera vez. Durante esa década surgió el nombre del ‘Príncipe de la Canción’ y José José alcanzó la realeza de la música. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir En 1970, durante la mítica transmisión televisiva del Segundo Festival de la Canción Latina (que más tarde se llamaría Festival OTI), José José, invitado por Roberto Cantoral, obtuvo el tercer lugar por su interpretación de 'El Triste' (sí, el tercer lugar). Ese día perdió el primer lugar, pero ganó un espacio en la historia de la música. Foto: Captura de Youtube | Univision 0 Compartir Con el ‘triunfo’ de ‘El Triste’ se embarcó en su primera gira por Latinoamérica. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1971 José José se casó a los 23 años con Natalia Herrera Calles, 20 años mayor que él y nieta del expresidente mexicano Plutarco Elías Calles. Se divorciaron dos años más tarde. Foto: Mexcalent | Univision 0 Compartir José José, Verónica Castro y Sasha Montenegro rodaron juntos la película ‘Un Sueño de Amor’ (1972) dirigida por Rubén Galindo, quien más tarde filmaría ‘La niña de la mochila azul’. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Más allá de su vida personal, José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, dejó una huella imborrable en los escenarios. Aquí, una estampa clásica de 1973, cuando iniciaba su carrera en el programa ‘Siempre en Domingo’, que conducía Raúl Velasco. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en José José posa frente a uno de sus afiches promocionales antes de uno de sus shows en 1974. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir José José se consolida como uno de los grandes vendedores de discos de su época. En la imagen recibe un galardón más en 1974. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Después de 10 años con la disquera RCA Victor, José José firma con Ariola, sello discográfico con las que grabó ‘Gavilán o paloma’, ‘Buenos días, amor’ y ‘El amar y el querer’ en 1977. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Entre amigos, a mediados de los años 1970. Juan Gabriel compositor de varios de sus éxitos, José José, Camilo Sesto y su entrañable compañera de escenarios Rocío Durcal. Foto: Instagram @rdzjess93 (https://www.instagram.com/p/BRgk9qfDedD/) | Univision 0 Compartir La familia de Rómulo Sosa Ortiz formada por Anel, José José, su primogénito Francisco Carmelo Augusto ( José Joel) y la pequeña Marysol Estrella Margarita Elena (en brazos de Anel). Es 1978 y José José está a punto de llegar a la madurez de su carrera. Su matrimonio terminaría en 1990. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir 1979, una imagen que captura a dos leyendas de la música latinoamericana y mundial: José José y Juan Gabriel. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1980 él mismo produce su disco 'Amor amor' con éxitos como ‘No me digas que te vas’, compuesta por Alejandro Jaén. Foto: Grosby | Univision 0 Compartir José José celebra entre amigos durante el evento de lanzamiento del album 'Mi Vida' (1982), entre ellos Marco Antonio Muñiz y su entonces esposa Anel. Foto: Grosby | Univision 0 Compartir En 1982 realizó un dueto con la cantante norteamericana Lani Hall, la canción: "Te quiero así". Años más tarde, en 1995, repitió la fórmula con Alejandra Avalos. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 1982 fue un año en el que cosechó grandes éxitos con grabaciones como Mi vida, con la coproducción de Rafaen Pérez Botija. El disco vende más de tres millones de copias en el mundo y obtiene seis discos de oro y uno de platino. Foto: Grosby | Univision 0 Compartir Angélica Vale con José Sosa y José José, al final de una función de la obra infantil ‘El Mago de Oz’. México, 1985. Años más tarde se reencontraría con Angélica Vale en la exitosa version mexicana de ‘Betty la fea’. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Jose José y su esposa Sara en una fiesta organizada por el locutor 'Cucuy de la mañana' (Renán Almendárez Coello). 2003 Foto: Grosby | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jose José en un encuentro con Joan Sebastian en la fiesta de Cucuy. 2003 Foto: Grosby | Univision 0 Compartir José José se subió al escenario con sus tres hijos durante un concierto en el James L. Knight Center de Miami, en mayo de 2004. Foto: Getty | Univision 0 Compartir Sarita y él se convirtieron en la sensación de ese año. Foto: Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un clásico de padre a hijo. Foto: Getty | Univision 0 Compartir Y un dueto con Marisol. Foto: Getty | Univision 0 Compartir En 2004, durante la quinta edición de los Grammy Latinos, José José recibe el Lifetime Achievement Award, reconocimiento que premia la vida como artista del cantante. Foto: Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un año más tarde (2005), durante la sexta ceremonia de los Latin Grammy en Los Ángeles, es una vez más condecorado, ahora como 'Persona del año'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El cantante recibió el reconocimiento 'Persona del año' en los Latin Grammy de manos de la periodista Maria Elena Salinas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El reconocimiento llegó de parte de la Latin Recording Academy. Ese fue un año repleto de reconocimientos a su carrera musical. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aquí, durante la ceremonia del premio a 'Persona del año' de la Latin Recording Academy. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Se trató de un año repleto de reconocimientos a su carrera musical. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En 2006 fue captado con su esposa Sara Salazar junto a su amigo Joaquín López Dóriga en la Plaza México. Ambos grandes aficionados a las corridas de toros. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2006 presentó su disco ‘La historia del príncipe’, una recopilación de sus grandes éxitos como ‘Gavilán o paloma’, ‘Payaso’ y ‘Ya lo Pasado Pasado’. En la foto lo acompaña su hija Sara. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir José José develó su busto en la Calle Sullivan del centro de la Ciudad de México con la frase “Del Pueblo de México para el ‘Príncipe de la Canción’”, y se ganó un lugar para la posteridad en 2006. El busto es uno de los homenajes físicos que pueden encontrarse de él en la Ciudad de México, otro es la estatua en la colonia Clavería, al norte de la ciudad. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir También participó en la versión mexicana de la telenovela 'Bety la Fea' llamada ‘La fea más bella’. Aquí en la ceremonia de los Premios TVyNovelas 2007. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras varios sonados desencuentros amorosos, José José finlamente encontró la felicidad con sus 'dos Saras', su esposa Sara Salazar y su hija Sarita Sosa. Su pareja sufrió un derrame en 2008 lo que la llevó a dos intervenciones quirúrgicas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Ese mismo año el cantante recibió finalmente su estrella en el Paseo de la Fama en la ciudad de Los Ángeles. Su esposa no pudo acompañarlo debido a la mencionada enfermedad que sufrió ese año. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Después de develar la estrella, José José desfiló por las calles como homenaje. Foto: Grosby | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2008 también se presenta en un magno concierto con Lucero y el pianista griego de reconocimiento mundial Yanni. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir José José presentó en 2009 un nuevo material discográfico ‘Lo esencial de José José’, que contiene 60 de sus éxitos más sonados. Además, continúa con la promoción de su libro autobiográfico ‘Esta es mi vida’. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir José José se reunió con sus hijos, Sarita y José Joel, en la celebración del tercer aniversario del programa "Muévete" en México en enero 2009. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En febrero de 2010 José José presentó su álbum ‘Ranchero’ en el que reinventó temas clásicos como ‘El Triste’, ‘Ya lo Pasado Pasado’ y ‘La Nave del Olvido’ con arreglos de mariachi. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Una vez más los Billboard Mexican Music Awards 2012 contaron con la presencia del artista, recibido con una ovación de pie. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A principios de 2012, José José y su hijo anunciaron el musical 'Amar y Querer', un homenaje al legado del Príncipe, escrito y producido por José Joel. El proyecto estrenó en 2014. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en José José fue galardonado con el Special Achievement in Music durante los Premios Hoy en 2013. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir José José recibe un homenaje más durante los premios Billboard 2013 en Miami. Para reconocerlo estuvieron presentes Ana Bárbara y el productor Emilio Estefan. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Uno de los últimos discos recopilatorios fue 'José José - Big Band' (2014) en el que la Big Band México interpretó sus éxitos. En ese momento sorprendió a los medios por su desgastada apariencia con respecto a otras apariciones en público. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En marzo de 2017, visiblemente más delgado, José José informó mediante un video subido en YouTube que padecía cáncer de páncreas. El cantante aseguró que el tumor estaba siendo tratado por médicos de su confianza. Foto: Captura de pantalla YouTube | Univision 0 Compartir Ese mismo año, en septiembre, la revista Vanity Fair México le dedicó la portada y un largo artículo como homenaje. Ahí habló de su estado de salud y de su futuro: "No tengo miedo al futuro. Mi vida ha valido la pena", dijo. Foto: Univision | Univision 0 Compartir

Si bien Laura no puede asegurar qué medio es el que ingresó al hospital público para retratar al cantante, sí sabe qué hay una revista que ha sacado fotografías viejas y cree es la misma publicación que bsuca una imagen del cantante donde luzca delgado: “Quieren una foto actual porque todas las imágenes que tienen de él son del año pasado, han de necesitar algo actual”.

El intérprete de éxitos como 'El triste' y 'Almohada' está pesando 110 libras, es decir está 50 libras abajo de su peso mínimo y se debe a que no está procesando los alimentos y su cuerpo no absorbe los nutrientes necesarios, así que su dieta con base a suero que se le aplica vía intravenosa para que pueda recuperar su peso.



Lupita D'Alessio asegura que José José es mejor cantante que Luis Miguel, y lamenta su estado de salud Univision 0 Compartir

“[José] está muy delgadito, no les voy a mentir y es por eso que no hemos hecho ningún video, porque él no quiere que lo vean así”, reveló la asistente del intérprete en su último encuentro con la prensa.

El próximo 15 de enero, Laura Núñez se encontrará de nueva cuenta con los medios de comunicación, donde dará más detalles acerca de esta situación.

También te va a interesar: