"Pensé que me iban a matar": hijo de Rogelio Guerra relata cómo supuestos policías lo asaltaron

“Me tuve que subir a la patrulla para ver a mis amigos y, cuando me llevaron al lugar, sólo pude ver los pies de un amigo que estaba tirado al lado de un coche. Los policías corrían cual ratas con su mochila con el efectivo de esa noche y comenzaron a repartirse el dinero. Yo en ese momento pensé que me iban a matar, porque yo era testigo de todo eso ”, admitió.

Según Carlo Guerra, luego de darle varias vueltas en la patrulla, los presuntos oficiales decidieron bajarlo a rastras y lo pusieron boca abajo, con la barbilla pegada al suelo. “ Mientras estaba encañonado en el piso, (uno de los supuestos policías) me sacó la cartera, saco mi identificación y le tomó una foto. Me amenazó diciendo que ahora él sabía dónde estaba mi casa. Luego de eso, me sacaron el móvil del bolsillo y se lo llevaron, me dejaron en el piso y gracias a Dios no me golpearon”, declaró.