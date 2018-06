Pareja de Danilo Carrera rompe el silencio y asegura que tiene "un corazón herido"

Ángela Rincón, pareja de Danilo Carrera, rompió el silencio ante la supuesta infidelidad que el actor ecuatoriano habría cometido con su compañera Michelle Renaud: “Últimamente mi vida ha sido algo así como una montaña rusa. Vivir a través de diferentes emociones, un corazón herido, reubicar mi vida, volver a conectarme con viejos amigos y conocer gente nueva”, escribió la también actriz en su propio blog.

La venezolana escribió el texto el pasado 28 de mayo, un día antes de que la revista TVNotas señalara en su portada que los protagonistas de la telenovela ' Hijas de la Luna' mantenían un romance. En su escrito, Ángela se sinceró y abordó muchos temas, entre ellos, cómo estaba su estado de ánimo: “En medio de todos estos sentimientos, descubrí que la música siempre está ahí para arreglarme. Es mi escape. Por ejemplo, esta mañana, me levanté un poco del borde. Creo que podemos llamarlo, 'Monday Blues'. Me desperté, me duché, me maquillé, rocié mi perfume favorito y luego lancé mis canciones favoritas. Escuchar la música me pone de pie, me hace bailar y saltar por la casa. Me llené de gran energía. Lo veo como una especie de meditación, pero obviamente no tan tranquilo”.



Rincón añadió en la misiva: “Claro, me gustan las canciones que son románticas y tienen un ritmo más lento, pero en realidad no son mis favoritas para hacerme sentir poderosa y fuerte”.

Ángela y Danilo han mantenido los detalles de su noviazgo lejos de los reflectores, incluso el también conductor nunca ha querido aclarar si está casado o no con la joven después de que se filtrara en algunos medios de comunicación una supuesta acta de matrimonio de la pareja: “Me encanta que hablen y especulen, yo nunca diré si sí o si no, me encanta que haya ese misterio”, declaró el actor a Univision Entretenimiento en 2017.



Los rumores de un supuesto romance entre Danilo y Michelle crecieron cuando la actriz mexicana de 29 años confirmó su divorcio con su esposo Josué Alvarado en la publicación 'Hola', tras argumentar ambos que tenían distintos intereses. Por su parte, Danilo dejó entrever que todo marchaba bien con Ángela: “Yo creo que en todas mis entrevistas he dicho -y ustedes no me van a dejar mentir- que yo también tengo una relación y pues trato de mantenerlo lo más privado y misterioso posible, y siempre ha sido así”, explicó a la prensa mexicana.

Danilo Carrera visitó la Basílica de Guadalupe el pasado 6 de junio acompañado de sus padres: “Despidiéndome de México, visitando a la virgencita de Guadalupe y agradeciendo todo lo que he vivido estos años. No crean que no le pedí un par de travesuras jajaja”, compartió en su cuenta de Instagram.

Mientras que este 7 de junio Ángela lanzó otro mensaje en sus historias de Instagram: “Está de moda el ‘aprender a soltar’, que ahora casi nadie se preocupa por aprender a sostener”.