Michelle Renaud confirma su separación y niega supuestas infidelidades

Aunque los divorcios siempre son dolorosos, Michelle y Josué confesaron que estaban tranquilos y mantienen una excelente relación, a pesar de que fue una decisión difícil: "Llevábamos siete años de relación, teníamos metas juntos que como pareja no supimos cumplir. Es importante saber cuándo tomar la decisión porque cuando las relaciones se fuerzan, se desgastan y llegan los conflictos, vale más la pena trabajar para llevar una convivencia armónica y ser un buen equipo para nuestro hijo", dijo la actriz.

Michelle fue muy clara al decir que Josué es su gran amor: "Josué es el amor de mi vida junto con Marcelo. Lo veo y lo amo, me derrito desde el día uno que empecé a andar con él. Eso no ha cambiado, pero sí me doy cuenta de que en esta vida debes buscar tu felicidad".