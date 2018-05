“No he tenido la fortuna de tener una relación normal”: Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa abrió su corazón y reconoció que no ha tenido suerte en el amor, además de revelar que no está buscando una pareja en este momento: “ No he tenido la fortuna de tener una relación normal, cosa que lamento mucho, quiero dejar muy en claro que primero está mi hijo”.

Marjorie de Sousa y Julián Gil llevan casi año y medio en pleitos legales por la manutención y convivencias del actor con su hijo Matías de un año de edad, un proceso que ha resultado desgastante para ambos; sin embargo, es la actriz venezolana quien deja ver que ya quiere paz por el bien del pequeño.



“Por el bebé, tiene que ser así, lamentablemente aquí se han manipulado muchas cosas, porque de este lado la historia es totalmente distinta. De mi parte, se ha buscado de mil maneras la comunicación, pero llega el momento en que ya no lo haces. Hay que poner primero el bienestar del niño. Es una cosa de ceder ambos”.

Marjorie insistió en que no es la villana de la historia y que está dispuesta a ceder en todo por el bienestar de su hijo: “Cuando tienes un hijo ya el ego no existe, tanto así, que he sido expuesta a muchas humillaciones públicas y aquí estoy con la cara en alto como muchas de ustedes mujeres, la diferencia es que soy figura pública y mi vida está muy expuesta”.



La actriz señaló que tal vez llegará el momento en el que cuente toda su verdad: “¿Quién no ha vivido una separación o algún problema con el padre de su hijo?, esto es muy mío, quiero respetarlo, cuidarlo y habrá un momento que se sanará y se va a poder hablar y expresar lo que se siente. Todo ha sido de golpe, honestamente no me ha dado tiempo de sentarme dos segundos. Ahora estoy dedicada a trabajar y a darle lo mejor a Matías, va a ser así y se los juro por mi vida, es lo que hago día a día. Gracias a Dios mi hijo es feliz, rodeado de mucho amor, es lo que pido de las dos partes, porque él se lo merece y a eso vino al mundo”.

Marjorie, quien hará teatro en México con la obra ‘El matrimonio perjudica seriamente la salud’, espera que las diferencias que tiene con Julián Gil acaben pronto, aunque: “No tengo claro el camino aún”.



En más de una ocasión la venezolana ha pensado en tirar la toalla, sin embargo, es Matías Gil de Sousa quien le da la fortaleza cuando más la necesita: “Hoy estoy de pie por mi hijo, hago todo por mi hijo, para el bienestar de mi hijo, no solo emocional. Mi hijo es completamente feliz”.

Marjorie planteó que durante el proceso legal que mantiene con Julián Gil, por su hijo Matías, “me he aferrado más a Dios y yo creo que es el mejor compañero, (pues) a la hora de muchas preguntas él tiene la mejor respuesta”.