Marjorie de Sousa defiende a su peluquero de la controversia: "Yo conozco a Rodrigo hace seis años"

Referente a lo ocurrido el pasado 14 de abril de 2018, cuando Rodrigo Cavazos- su estilista- que acompañaba a la nana de Matías y tuvo un desencuentro con Julián que acabó en llanto del actor, explicó: "En ningún momento mi amigo lo agarró, vengo de conocer a Rodrigo hace seis años, es de las personas que cuando me ha tocado correr con mi hijo, lo he hecho con él, tengo mucho tiempo en México pero si me das un coche, me pierdo, siempre dependo de una persona que me lleve y me busque y me han tocado emergencias donde él (Rodrigo) es el que me ayuda".