Julián Gil le responde a Marjorie sobre la suspensión de visitas a Matías: "La intención es mantenerme alejado de mi hijo"

“Este tipo de acciones confirman lo que les he venido diciendo desde el día uno y muestra una vez más la intención de mantenerme alejado de mi hijo”, se lee en un comunicado enviado por el actor a través de su representante Alberto Navarro.

El actor reprochó que la causa de la suspensión de las convivencias sea por motivos laborales de la actriz, cuando en el pasado a él no le fue concedida la misma prerrogativa: “Increíblemente me han estado crucificando constantemente cuando yo no voy por motivos laborales, y en este caso que ella va a trabajar sí le dan la cancelación...”.