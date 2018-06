Martha Julia descarta una relación con Gabriel Soto ahora que él está divorciado

Martha Julia, quien tuvo una relación con Gabriel Soto de poco más de un año en 2003, reveló hace unos días que el actor es el amor de su vida: “La verdad para mí ha sido la persona que más he amado en este mundo ”, dijo la actriz a los medios de comunicación tras su participación en el programa Al final Todo queda en familia .

La actriz, quien conoció a Gabriel Soto en la novela ‘Las vías del amor’, dijo que actualmente está soltera, pero que no pierde la esperanza de encontrar el amor: “Siempre los apapachos son lindos, pero hasta que no encuentre a la persona indicada no será”.