Gabriel Soto no se reconciliará con Geraldine Bazán y está seguro de que ella sabe por qué

El actor mexicano Gabriel Soto no se anda con rodeos y admite que sí, que el hecho de que durante largos meses le achacaran ser el verdadero padre de Matías Gregorio, el hijo de Marjorie de Sousa, afectó su matrimonio con la actriz Geraldine Bazán, aunque insiste en que no fue la principal causa de su divorcio y por la misma razón no habrá reconciliación ahora que una prueba de ADN lo eximió de responsabilidad públicamente.

En entrevista radial con la periodista Flor Rubio, el galán de 'Caer en tentación' resumió lo vivido en los pasados meses, donde sentía "una impotencia terrible. Aún saliendo a decir que no era cierto, que sí cometí un error en una cargada, que las fotos (con Marjorie de Sousa) se salieron de contexto... No estuvo bien, estoy de acuerdo. Salí públicamente a dar una disculpa a todos los involucrados, en especial a Geraldine, pero de eso a haber tenido una relación con Marjorie, que no fue así, y de eso a tener un hijo hay un abismo de diferencia. No por una cargada se embaraza alguien".



El pasado viernes, trascendieron los resultados oficiales del examen genético al bebé de Marjorie de Sousa que confirmaron que su padre biológico es Julián Gil. Y Gabriel Soto no oculta que aunque se trate de una buena noticia, le duele: "Me difamaron mucho, me imputaron un bebé que no era mío. Nadie me creyó y sí fui víctima de calumnias y de difamaciones muy fuertes, por parte de muchos medios de comunicación, por parte de mucha gente. Siempre salí a hablar con la verdad y ahí están las pruebas. Ahora sí que se termina este calvario".

Para el protagonista de 'Caer en tentación', la discusión de "todo este tema público, todo este tema del niño y de Marjorie y de todo pues evidentemente llegó un momento en que ya fue insostenible en mi relación". Rubio le preguntó sobre la posibilidad de que, ahora que todo parece estar claro, pueda surgir un proceso de reconciliación con Geraldine Bazán, algo que Soto descartó de inmediato.



Gabriel Soto acudió este fin de semana al hipódromo de la Ciudad de México a cumplir con un evento que tenía con sus compañeros de la novela 'Caer en tentación'. A su llegada, los medios lo esperaban para preguntarle por los resultados de la prueba de ADN de Matías Gregorio Gil de Sousa, donde se confirmó que Julián Gil es el papá del pequeño. "No puedo hablar mucho, evidentemente vengo con mis hijas (...) Ya basta de difamación, nadie me creyó, nadie me creía y salí a dar la cara varias veces. La prensa seguía especulando y el daño moral que nos hicieron a mí y a mi familia es irreparable", comentó el actor de 45 años de edad a su llegada con sus hijas. Gabriel fue señalado de ser el posible padre de Matías Gil de Sousa, hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa. Sin embargo, se dijo agradecido de que se comprobara que él siempre dijo la verdad: "Ahí está la prueba y se acaba toda la especulación y todo el veneno con el que la gente habló". Desde su llegada dijo que no ahondaría en el tema prque iba con sus dos hijas, que procreó con su aún esposa Geraldine Bazán, aunque adelantó que tuvo contacto con Julián Gil tras los resultados de la prueba: "Obviamente leí su Twitter, hablamos y me da mucho gusto por él; repito, es un tema muy delicado y por eso salí a dar la cara muchas veces". Tras su breve encuentro con los medios de comunicación, Gabriel compartió en su cuenta de Instagram que la más pequeña de sus hijas, Miranda, ganó las apuestas de la tarde en el Hipódromo de las Américas. Al cuestionar a Gabriel Soto sobre una posible reconciliación con la madre de sus hijas, evadió las preguntas, retirándose no sin antes decir que estaba feliz, disfrutando tiempo con sus hijas. Gabriel Soto se ha refugiado en sus hijas desde que anunció su separación de Geraldine Bazán, su aún esposa y madre de las pequeñas. Elissa Marie, de 8 años de edad, y Alexa Miranda, de 3, son las dos pequeñas de Gabriel Soto, a quienes define como su "único y verdadero amor". El 27 de noviembre de 2017 Gabriel Soto publicó un comunicado anunciando su separación de Geraldine Bazán; desde ese momento ha compartido más tiempo con sus hijas, pues ya se turnan la convivencia de las pequeñas. En esta fotografía se aprecia a su hija mayor, Elissa, quien le acomodaba la corbata antes de salir a un evento. Ese domingo de noviembre Gabriel convivió con las pequeñas. Su hija Alexa Miranda le dió un fuerte abrazo para desearle buena suerte. El actor siempre se ha dado tiempo para convivir con sus dos únicas hijas, a pesar de sus compromisos de trabajo. Si bien Geraldine Bazán es la que más tiempo comparte con las niñas, Gabriel les da calidad, y cuando está con ellas se deshace en apapachos. La madre de Gabriel Soto, la señora Elissa, murió cuando él era solo un niño, pero eso no ha impedido que inculque a sus pequeñas el amor por su abuela paterna. Aquí los tres fundidos en un abrazo frente al nicho donde reposan las cenizas de la señora. El amor por los animales es otra de las enseñanzas de Gabriel hacia sus pequeñas. En esta fotografía se ve a la pequeña Miranda con su mascota Sammy. La primogénita de Gabriel Soto lleva el mismo nombre de su madre, por lo que el actor tiene una conexión especial con Elissa Marie. El 9 y 10 de diciembre a las niñas les tocó estar con su padre, y aprovecharon ese fin de semana para convivir con su familia paterna; aquí, de la mano de su abuelo. Por la noche, Gabriel no pudo tener mejor compañera de baile que su hija Alexa Miranda, quien se mostró plena de estar en los brazos de su padre. Gabriel Soto pierde la pose cuando está con sus pequeñas, como aquí, donde está imitando a Elissa, quien manda besos a sus seguidores en redes sociales. Elissa y Alexa son las mejores amigas y cómplices de aventuras. A las pequeñas les encanta tomarse selfies y enviárselas a su famoso padre. Gabriel les ha inculcado a sus hijas el amor por la familia, y disfrutaron de un torneo de tenis de uno de sus primos. Las pequeñas pasaron su primera festividad navideña de 2017 con la familia de su padre. Aquí, posando con sus primos. Se ve que Elissa y Alexa están muy consentidas por la familia de Gabriel Soto, con la que tratan de convivir cada vez que tienen oportunidad. Los deportes son parte de las pasiones de Gabriel Soto y tambien les está inculcando a sus pequeñas el amor por la actividad física. Las niñas practican gimnasia, ballet y toman clases de tenis. Elissa y Alexa lucen sonrientes cada vez que comparten tiempo con su papá y su familia paterna.

"Hay muchas cosas que han pasado, es una relación ya estaba muy tocada, muy fracturada y por el bienestar de nuestras hijas (Elisa y Alexa) creo que el divorcio es la mejor decisión. Nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó más que nosotros, porque la gente ha hablado, ha juzgado y ha dicho, la gente ha opinado, pero nadie sabe realmente más que las partes involucradas", asegura el ojiazul.

Otra posibilidad que también descarta es la de establecer una relación pasional con su compañera de trabajo, la rusa Irina Baeva. "Ella es muy amiga mía, nada más. Irina no tiene ni tuvo nada que ver con mi separación ni mi divorcio. Son meras especulaciones.