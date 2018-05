Marjorie de Sousa se queda sin pasaporte para Matías y tendrá que llevarlo a las citas con Julián GIl

Las autoridades de los juzgados de lo Familiar en la Ciudad de México consideran que la actriz puede viajar a Estados Unidos, pero no puede llevarse al pequeño Matías a vivir al extranjero, ya que no especifica una dirección donde pudiera localizarlos el padre del menor. En cuanto a la petición que sometió la venezolana para la cancelación de los encuentros de los sábados, el juez también replicó que no.