Kim Kardashian se 'pelea' en Twitter para proteger a su "hombre"

"Rhymefest le pidió quedársela y Kanye aceptó sin ningún tipo de obligación monetaria”. Continúo: “Kanye le dio a su ‘amigo’ una oportunidad de llevar una organización por sí mismo. Así que ahora que Kanye es públicamente criticado por no involucrarse no me hace ningún sentido, al mismo tiempo, simplemente parece muy calculado”.

Los mensajes siguieron por la red social y después de los reclamos de Kim, Rhymefest anunció que la organización cambiará de nombre, lo que provocó que la estrella de Keeping Up with the Kardashians desatara su furia con esta respuesta: “No has estado bien desde que te corrieron del estudio en Hawaii, usando ropa falsa de Yeezzy. Te estás aprovechando del nombre de Kanye y le has pedido que te done dinero para tu falsa comunidad de política y mentiras. La realidad es que has sido incapaz de mantener la fundación”.