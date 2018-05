Kanye West pagó 85,000 dólares por esta foto de Whitney Houston

La imagen de la portada fue mostrada por el mismo Kanye a través de su cuenta de Twitter, pero fue Pusha T quien reveló el costo de la fotografía que la adorna y que esta fue en realidad un cambio de última hora: “(Kanye) Cambió mi obra de arte a la 1:00 am (…). A la una de la madrugada sonó mi teléfono. Llamada no identificada. [Él dice,] 'Oye, sí, creo que deberíamos cambiar la obra de arte. Y me gusta esta otra que cuesta 85,000 dólares", dijo el rapero de 41 años en el programa de radio ‘The Angie Martinez Show’.