Kendall Jenner estrena romance con un atleta (y no te imaginas de quién se trata)

Kendall Jenner estaría saliendo con el atleta de la NBA Ben Simmons, quien juega para el equipo de los 76ers de Philadelphia. El romance de la modelo con el basquetbolista ha ido cobrando impulso desde “hace algunas semanas”, según reporta el portal Page Six, perteneciente al diario The New York Post.

La pareja fue vista almorzando en el célebre Polo Lounge del Beverly Hills Hotel y también hace una semana Kendall, de 22 años y Simmons, de 21, fueron captados en el bohemio distrito del Bowery, en Manhattan, cenando y tomando cocteles en Vandal, que se ha convertido en el restaurante más popular de Nueva York.

“Se incrementaron discretamente las medidas de seguridad”, señaló el portal “para que Kendall y Ben la pasaran a gusto y cómodos. Estuvieron bien, bebiendo y comiendo algo con amigos de su edad”.



La supermodelo y estrella del reality show 'Keeping Up with the Kardashians' había estado saliendo a principio de año con el también basquetbolista Blake Griffin, quien jugaba para los Clippers de Los Ángeles, pero rompieron cuando a él lo adquirieron los Pistons de Detroit (Michigan).

Al parecer, las chicas del clan Kardashian-Jenner tienen una debilidad por los basquetbolistas, ya que Khloé es otra de las hermanas que se encuentra en una relación con una estrella de la NBA, aunque ahora la pareja formada por Khloé y Tristan Thompson se encuentra en un momento complicado debido al escándalo de infidelidades que se descubrió justo cuando nació su hija True el pasado 12 de abril.



Por su parte, la relación entre Kendall y Blake al parecer no tuvo buen fin, ya que la última vez que estuvieron en el mismo lugar fue en el festival de Coachella en Indio, California, hace un par de meses, y ambos hicieron todo lo posible para evitarse.

Kendall pasó el feriado de Memorial Day tomándose fotos en bikini con su hermana mayor, Kourtney Kardashian, pero este martes volvió a ser vista en West Hollywood en compañía del atleta, quien en declaraciones hechas a TMZ al llegar al aeropuerto dijo que a él le gustaría jugar con LeBron James, ya que hay un persistente rumor de que el famoso basquetbolista podría mudarse a Philadelphia. Anteriormente Simmons fue relacionado con la cantante Tinashe luego de que ambos coqueteran en su cuenta de Instagram.



Por su parte, Kendall ha sido mucho más discreta que sus hermanas con sus relaciones, y ello podría deberse a que se rumoró que la joven también salía con chicas, tema del cual Kendall habló con la revista Vogue : “No creo tener un hueso bisexual o gay en mi cuerpo, ¡pero no lo sé! ¡¿Quién sabe?! Estoy ansiosa por la experiencia, no estoy en contra de eso, pero nunca he estado allí antes.”

Al cierre de esta nota ni Kendall Jenner ni Ben Simmons habían hecho ningún comentario al respecto.