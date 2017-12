Definitivamente, Kendall no es como las Kardashian: mira qué va a hacer ahora

La modelo anunció en su página oficial que ya no compartirá su estilo de vida con sus fanáticos, como lo venía haciendo desde el 2015 cuando lanzó su aplicación junto a sus hermanas.

Kendall Jenner, hija de Kris y Caitlyn Jenner, anunció que sus metas y prioridades han cambiado y dejará de crear contenido sobre su vida, para la aplicación que lanzó para celulares junto a sus hermanas en septiembre de 2015.

“Con miras hacia el próximo año, mis metas y prioridades han cambiado. He tenido dos años increíbles conectando con todos ustedes, pero he tomado la difícil decisión de no seguir actualizando mi aplicación en el 2018. Espero que hayan disfrutado el recorrido tanto como yo y estoy ansiosa de compartir el próximo capítulo con ustedes”, escribió la famosa que fue catalogada en el 2016 por la revista Forbes como la tercera modelo mejor pagada en el mundo.



Kendall Jenner acaba de comprar una antigua mansión propiedad de Charlie Sheen, en Beverlly Hills. La modelo pagó 8.5 millones de dólares por ella. La mansión cuenta con cinco habitaciones y seis baños. Otra gran noticia tiene que ver con que las Kardashian, en pleno, acaban de firmar por cinco temporadas más de Keeping Up With The Kardashian en E! Entertainment. La familia recibirá 150 millones de dólares por el nuevo trato, que corresponde a 30 millones por temporada. Según TMZ, cuánto dinero le corresponde a cada quien es una decisión que ellos toman en el seno de la familia.



Al contenido de la aplicación de Kendall, la misma que ya fue eliminada de las plataformas de Google y Apple, se podía acceder solo si pagabas una suscripción de $2.99 al mes o $29.99 por una membresía anual.

Hace diez días y en el último adelanto del programa ‘Keeping up with Kardashian’, Kendall dijo que algunas veces se ha sentido ansiosa y aunque no dio más detalles, luego aparece su mamá, Kris Jenner, hablando por teléfono y preguntándole a alguien si quiere que la lleve al hospital.