Kanye West revela que tiene una enfermedad mental

Kanye West vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez tras revelar en una entrevista que padece una enfermedad mental: “No me habían diagnosticado hasta que tuve 39 años (…), fue cuando me diagnosticaron una condición mental”, dijo el rapero al programa de YouTube BigBoyTV .

En la entrevista, que fue publicada el pasado 2 de junio, el cantante de 40 años reconoció por primera vez ante un medio que tiene una condición mental , aunque para el esposo de Kim Kardashian esto no es una discapacidad, sino un “superpoder”.

“Creo que todos tenemos algo… pero como yo lo veo, no es una discapacidad, sino un superpoder”, reveló en la plática que sostuvo con motivo de la difusión de su más reciente álbum discográfico ‘Ye’ .

Y aunque Kanye no reveló cuál es la enfermedad que le fue diagnosticada hace poco más de un año, todo parece indicar que se trata de trastorno bipolar , según algunas pistas que estarían incluidas en su propio álbum.

La primera tiene qué ver con la portada del disco, que no es más que una foto que el mismo artista tomó y que tiene la leyenda “Odio ser bipolar. Es increíble”. La segunda, es parte de la letra de ‘Yikes’ , canción incluida en el álbum, que fue lanzado el 31 de mayo: “Mira, esa es mi tercera persona. Esa es mi mier… bipolar, nigga, ¿qué? Ese es mi superpoder, no es una discapacidad. ¡Soy un superhéroe!”.

“Piensa en todas las personas que tienen problemas mentales y que no son Kanye West… piensa en alguien que haga en su trabajo lo que yo hice en TMZ. Sin duda el martes por la mañana, al llegar a su oficina, ya no tendría trabajo y no habría marcha atrás”.