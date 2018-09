Hermana de Hiromi Hayakawa relata “lo difícil” de estar sin ella a un año de su sorpresiva muerte

Este período "n o ha sido nada fácil para ninguno (en la familia), ella sigue entre nosotros, de eso estamos seguros y es un día a la vez, no puedo creer que ya pasó”, dijo a Univision Entretenimiento Kaori, hermana de la fallecida actriz.

En aquel primer cumpleaños sin Hiromi, Fernando no fue invitado a compartir con la familia de su difunta esposa: “Kaori me pidió privacidad, quería que fuera su momento con sus papás y es respetable”, eso no significó ningún distanciamiento, de hecho, siguen en contacto y conviviendo cada vez que pueden.