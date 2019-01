Eiza González defiende a Yalitza Aparicio de las críticas en redes sociales

“Siempre, siempre encuentran algo que minimizar. Orgullo deberían de sentir de su gente. Que coraje me cae ”, fue la otra parte del mensaje de Eiza, al que Yalitza no ha reaccionado hasta el momento.

Eiza también compartió un video que trata de un fragmento de una entrevista que le realiza el periodista Jorge Ramos para el programa Al Punto, a la actriz oaxaqueña, donde ella da su opinión sobre las críticas que ha recibido: “En México y en muchas partes del mundo tenemos muchas formas de pensar, pues yo simplemente he tomado esos comentarios buenos que me ayudan a salir adelante porque me inspiran a seguir siendo ese ejemplo que ellos ven como para alcanzar sus sueños… yo entiendo que muchas personas digan que no soy el rostro de México pero yo estoy muy contenta de estar viviendo esto. Para mi esta es una oportunidad de que conozcan la diversidad de cultura, de físicos que existen en nuestro país”.