¿Geraldine Bazán estrena novio después de formalizar su divorcio de Gabriel Soto?

“Ya tiene novio Geraldine (Bazán) (…) no les puedo decir tanta información porque no me la sé, pero una amiga los vio y entonces no sabemos ni el nombre ni a qué se dedica, ¡pero es taaaaan guapo, tan, pero tan, pero tan, pero tan guapo…”, dijo Martha Figueroa durante la emisión del pasado 20 de octubre.

Sin embargo, la protagonista de ‘Por amar sin ley’ no ha emitido hasta el momento ninguna declaración al respecto de este supuesto novio, pero durante un encuentro con la prensa a finales de septiembre la actriz negó tener algún romance y dijo que jamás iniciaría una relación sin antes estar divorciada, lo que en ese momento aún no ocurría: "No tengo novio, no voy a salir con nadie hasta que no esté divorciada y no solo por mí, sino por respeto a mis hijas”.